7月漢光實兵結合城鎮韌性演習 季連成：各縣市演練戰災救援

今（2025）年度的漢光41號實兵演習，將從7月9日實施至18日，行政院政委季連成今（18）日表示，由於今年結合民防演習，除台中、台南與台南各舉辦一場城鎮韌性演習外，各縣市也同步進行防空演習，並有60分鐘的戰災救援演習。（記者鍾麗華攝）

2025/06/18 19:23

〔記者鍾麗華／台北報導〕今（2025）年度的漢光41號實兵演習，將從7月9日實施至18日，首度延長至10天9夜之久，行政院政委季連成今（18）日表示，由於今年結合民防演習，除台中、台南與台北各舉辦一場城鎮韌性演習外，各縣市也同步進行30分鐘的防空演習，並有60分鐘的戰災救援演習，這是今年與以往最不同的地方。

季連成指出，「2025城鎮韌性演習」已在8縣市舉辦，包括連江縣、花蓮縣、基隆市、台東縣、金門縣、澎湖縣、新竹市，明（19）日則在嘉義市舉行，而漢光演習時，也會於15至17日分別於台中、台南、台北各舉行一場城鎮韌性演習。

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季連成說，漢光演習是10天9夜，但城鎮韌性演習僅各做一天，等於是把10天的狀況壓縮到一天，跟漢光演習會有時間不對接的地方，例如國軍15日演練已演練到全面作戰階段，也就是縱深地區作戰階段，但城鎮韌性演習才從開始從國家遭共軍封鎖、反制封鎖階段，一直會做到全面作戰階段，用時空壓縮配合漢光演習。

季連成解釋，防空演習將分北、中、南，全國都會舉行，且每一縣市會選三個重點區域，要做人車疏散，人員要疏散到就近防空避難所避難，「政府部門人員也不能把窗戶關起來繼續辦公，這次全要移到地下室」。另外其他縣市在30分鐘的防空演習外，另再做60分鐘的戰災救援的演習工作。

季連成指出，防空演習時，民衆可利用警政署與消防署APP，查到就近的避難處所。他說，全國避難所約18000處，按照建築法規，所有私人大樓地下室都要在國家政府需要時作為避難處所。而每個避難處所要具備堅固抗炸、有電力或是水等基本維生系統、對外通訊聯絡方式等條件，內政部也在盤點中。

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