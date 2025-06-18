客委會將發放28萬份千元客家幣 取得方式曝光

客委會宣布將發放28萬份面額1000元的數位客家幣。（客委會提供）

2025/06/18 18:55

〔記者楊綿傑／台北報導〕為鼓勵民眾走入客庄、講客語，客委會今宣布將發放28萬份面額1000元的數位客家幣，只要符合資格就可登記抽籤，適用於全台11縣市70個客家文化重點發展區合作店家使用。

至於如何取得客家幣？客委會說明，獲表揚為客語家庭成員及114年通過客語認證者，無須登記，7月1日起會陸續收到以掛號寄送之紙本客家幣QR Code；另18至49歲的民眾，自7月1日上午9點起至7月30日中午12點止，於配合客家幣之17家合作金融或電支機構之數位錢包登記，如登錄超過25萬份，將以抽籤方式抽出身分證字號末位N碼。

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民眾領取客家幣數位券後，可於全國11個縣市70個客家文化重點發展區之客家幣合作「（我）講客」店家消費，臨櫃結帳時只要出示客家幣QR code給店家掃描或掃描店家TWQR，並輸入消費金額後，即完成抵用，不限次數，用完為止，使用期間自今年8月1日起至明年6月30日止，相關資訊可至客家幣官網（https://www.hakkacoin.com.tw/）查詢。

客委會主委古秀妃表示，盼透過客家幣的發放，鼓勵民眾探索客庄、認識客家文化，並藉使用數位支付與店家客語互動，使客語傳承與提升客庄經濟雙贏。

古秀妃指出，若以觀光局估算每人平均消費1229元，並且每位使用者攜伴1人來看，發放28萬份客家幣，預估可創造超過7億元產值。在文化推廣與產業經濟層面上，皆將產生巨大效益，因此客家幣是連結民眾與客庄的重要工具。

古秀妃提到，許多民眾反映，即使通過客語認證，仍缺乏可實際使用客語的場域，導致客語應用多集中於舞台表演或競賽活動，難以融入日常生活。為此，客家幣鼓勵民眾走入客庄商店，特別是「（我）講客」的合作店家，透過與店員以客語溝通，讓客語真正落實於日常生活中。

客委會今邀請桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣等11縣市加入「推廣（我）講客」的行列，推動各合作店家成為「客語推動發電機」，建構民眾消費講客的使用環境，擴大客語使用族群。

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