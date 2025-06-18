曝我國無人船技術令人「驚豔」 王定宇遺憾召委黃仁未到場

民進黨立委王定宇18日與立法院外交及國防委員會同仁赴蘇澳考察中科院「水面無人載具」展示，認為考察行程紮實，國內無人技術進展令人驚艷。（王定宇辦公室提供）

2025/06/18 18:42

〔記者方瑋立／台北報導〕立法院外交及國防委員會今（18）日到宜蘭蘇澳考察中科院無人載具技術展示。民進黨立委王定宇說，我國無人船技術無論在監偵或打擊層面都超乎預期，與國外夥伴的合作成果也令人「驚豔」。他遺憾指出，安排此次考察的輪值召委黃仁未出席，由同黨立委馬文君代理主持，實屬可惜。

王定宇指出，此行參觀地點為龍德造船場，展示內容包含我國無人船相關能量與技術呈現，另有一些涉及機密的專案報告。

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他強調，整體而言台灣的無人船技術以及不管是監偵或者打擊的能力，都比我們想像的更進步，技術層次也有所提升，再加上跟外國夥伴合作，相關呈現也令人驚豔。

針對外界關注中科院「快奇專案」，王定宇指出，由於目前預算有被凍結，今天中科院也針對該專案進度向國防委員會報告和備詢。王定宇說，期待快奇專案能如期如質，呈現出我們國家在科技、造船方面，對無人船運用的進展與技術提升。

他進一步指出，整場考察從簡報、技術呈現到問答交流，內容紮實，不僅強化了國防委員會對相關預算的監督動機，也對委員會敦促無人載具技術提升、相關不對進戰力的推動計畫都相當具有價值。

王定宇說，比較遺憾的是，這場考察由輪值召委黃仁所排，但他本人沒有出席，而是指派代理人，這點比較可惜。

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