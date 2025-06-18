螺絲鬆了！竹市環保局男員工竟全身赤裸 2度在辦公場所逛大街

竹市環保局員工赤裸全身在辦公場所逛大街，引發恐慌。（照片取自臉書社群新竹大小事）

2025/06/18 18:29

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員陳建名今天在議會指出，環保局竟有員工2度全身赤裸在辦公場所逛大街，讓女性員工覺得惶恐不安。環保局表示，已依規通報並啟動行政懲處程序，關心當事人身心健康狀況。

陳建名指出，他6月3日接獲陳情，指環保局內有員工竟全身赤裸在辦公場所內走動，讓在場同事，尤其是女性員工感到慌張與不安。他強調，6月5日他已要求環保局正視並處理此事，未料13日竟再度發生同樣情況，顯見環保局至今採取的措施，未達成應有成效。

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陳建名說，已有環保局內部員工受不了，在網路社群貼出相關照片和資訊，請環保局和督導業務的新竹市府正視此事，不要讓環保局600名同仁，上班陷入惶惶不安及尷尬的情緒中。

環保局有員工裸奔也引發網友熱議，紛紛在臉書社團「新竹大小事」留言，有人稱「很環保的概念，連衣服都省了」、「因為他以身作則體現了環保」、「環保最高境界」、「天氣這麼熱，北極熊都要沒家了」、「不穿衣服環保，崇尚大自然」、「身上都拿去分類了吧」、「在環保局就是要環保」等。

對此，環保局表示，事件發生隔日，即依規定簽報啟動相關行政處置程序，訪談目擊同仁，提報性別平等工作專責窗口，後續行政懲處程序會依性別平等工作法、環保局職工平時獎懲標準相關規定辦理。

竹市環保局員工赤裸全身在辦公場所逛大街，市議員陳建名要求市府處理。（記者洪美秀攝）

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