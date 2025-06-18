代理主持蘇澳無人船考察遭質疑 藍委馬文君：無所謂軍事機密

國民黨立委馬文君回應，本日國防外交委員會議程，並非機密考察，也無涉機密。（資料照）

2025/06/18 18:27

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涉潛艦洩密案！中科院無人艇操演簡報 立院考察竟由馬文君主持

〔記者方瑋立／台北報導〕立法院外交及國防委員會今（18）日赴蘇澳考察中科院「水面無人載具」展示，部分簡報涉及機密不對外公開。外界質疑，排考察的國民黨籍召委未到場，由同黨立委馬文君代理主持是否合宜？馬文君回應，本日國防外交委員會議程，並非機密考察，也無涉機密，在場除立委、助理、官員，還有眾多有意競逐無人載具標案的廠商，只是無廣邀記者採訪，國內外12家廠商展示操演自家產品，都是國際市場可見的機種、可查的規格，未來將由中科院遴選招標，根本沒有所謂軍事機密。

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中科院「水面無人載具」靜動態展示廣邀國內外12間廠商技術交流，立法院外交及國防委員會今天由召委黃仁安排到蘇澳考察，但他本人因故缺席。此外，中科院攻擊型無人艇「快奇專案」尚未解密，廠商也有部分機敏資料，因此今天展示並不對媒體公開。

本報報導，外界質疑曾涉嫌潛艦洩密案的馬文君未迴避甚至主持軍事考察，機密資料會不會再度外洩。 馬文君今天發布聲明說「反制造謠，絕不姑息」，她指出，本日委員會議程，並非機密考察，也無涉機密，在場除了立法委員，還有助理，官員，與眾多有意競逐無人載具標案的廠商，只是未廣邀記者隨行採訪。

馬文君說， 本日考察無人載具的重點，是中科院廣邀國內外12家廠商展示操演自家產品。都是國際市場上可見的機種，可查的規格，未來將由中科院遴選招標，根本沒有所謂軍事機密。現場既無記者受邀，記者自然是根據轉述，道聽途說，不明就理，就無的放矢。

馬文君說，所謂潛艦洩密案至今兩年，查無實證，只是配合選舉造勢的抹黑，而當年指控我洩密的郭璽，如今自己整天爆料海鯤號、外洩軍機。她呼籲「自由時報」加強記者教育訓練、理解案情，更新資訊。同時也應關注記者倫理操守，勿輕信片面說詞，淪為特定廠商放話工具。

惟據了解，民眾黨立委林憶君及民進黨立委王定宇皆向本報說，考察行程部分涉及機密。林憶君此前說，當下有簽署保密協定，召委未到場請本委員會其他委員實屬正常，建議外界無須大作文章。

王定宇也指出有涉及機密的專案報告，整場考察從簡報、技術呈現到問答交流，內容紮實，強化了國防委員會對相關預算的監督動機，可惜黃仁無緣親自見證。

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