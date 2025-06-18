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    罷免林思銘二階須補件1938份 竹2罷團：再衝千份6/28完成補件

    新竹縣竹2立委選區「撕除惡銘」罷團在二階送件2萬6431份後，中選會今天宣布還需補件，罷團領銜人謝婷婷說，目前雖還差995份，但她有信心能過關。（資料照，記者黃美珠攝）

    新竹縣竹2立委選區「撕除惡銘」罷團在二階送件2萬6431份後，中選會今天宣布還需補件，罷團領銜人謝婷婷說，目前雖還差995份，但她有信心能過關。（資料照，記者黃美珠攝）

    2025/06/18 18:20

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹2罷免國民黨立委林思銘的「撕除惡銘」罷團，今天被中選會公布還須補件1938件才有機會進一步實現罷免成功。「撕除惡銘」罷團領銜人謝婷婷說，中選會的函文評估最快他們明天（19日）才會收到。但因他們從5月8日二階送件後仍持續有在收取罷免連署書，所以預估再力拚995份可望就能過關，她有信心能在6月28日完成補件。

    至於國民黨立委林思銘部分，其國會辦公室表示，對於罷團被中選會通知還需補件部分「暫無回應」。

    謝婷婷說，竹2選區二階罷免門檻需要2萬3287份，他們5月8日實際送件2萬6431份後，仍持續號召鄉親支持連署罷免，已經新收有1000多份。

    他們目前以中選會所言、需要補件1938份乘以120％的數字為目標在努力，以此換算還需要再收取995份就可過關，他們預計6月28日再到新竹縣選委會完成補件。

    竹2「撕除惡銘」罷團領銜人謝婷婷說，他們二階送件後持續收取罷免連署書，目前還差995份。（資料照，記者黃美珠攝）

    竹2「撕除惡銘」罷團領銜人謝婷婷說，他們二階送件後持續收取罷免連署書，目前還差995份。（資料照，記者黃美珠攝）

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