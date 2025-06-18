不堪索資壓力市府爆離職潮？蔣萬安：至少3天回覆為原則

蔣萬安今天出席優秀青年公務員頒獎。（記者甘孟霖攝）

2025/06/18 18:16

〔記者甘孟霖／台北報導〕近期台北市政府傳出有議員頻繁索資，或索資當天就要回覆，讓局處疲於奔命，甚至爆離職潮，還有首長為此於市政會議中請命。台北市長蔣萬安今（18日）在表揚青年公務員場合表示，未來針對索資會持續與議會溝通，以最短3天回覆為原則，最長一週，以減輕公務員負擔。

民進黨議員林延鳳說，議題有即時性與變化，因而偶爾有議員要求當天回覆，這並非常態，局處也能溝通取得平衡，過去幾任市長都能理解且配合，怎麼到蔣市府就開始檢討，還將公務員離職甩鍋給議員。她批評，此次市府針對索資限制，顯見蔣萬安領導下效率不如歷任市長。

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國民黨議員詹為元說，市府現在三至七天的方案相當合理，對大部分議員應該都是可以接受的時間；他並強調，索資是議員職權，但如變成壓迫局處手段，恐影響府會關係。

民眾黨議員黃瀞瑩說，自己曾擔任市政府的副發言人，了解局處整理索資內容不容易，黨團成員也會給予相當的時間與空間準備，這要仰賴府會聯絡人加強溝通，才能達到府會和諧。

議員基於問政職權向市府局處索資再正常不過，以台北市政府狀況來看，通常議員索要資訊都會給予三天期限，如量體較大就會酌量延期；不過這並非成文規定，據了解也有議員曾經在深夜11點來訊要資料，要求局處隔天上午就要提供，更有人「當天索資，當天就要」，讓基層壓力爆棚，甚至爆離職潮。

台北市也多次爆出索資爭議，包含近期民進黨議員簡舒培被爆料於其辦公室員工被開罰單後，立刻向警局索資引發不滿，基層更將其稱「索資佛地魔」；國民黨議員柳采葳則是被爆料，為了捍衛國民黨台北市黨部主委，而向警察局調閱30年來台北地檢署周邊的陳抗資料，而由於早期紙本檔案已經銷毀，也引發警界反彈；過去涉入「台智光案」的國民黨議員陳重文，也被爆常以索資方式修理局處，調閱資料跨越年限動輒十多年，一年索資超過千件。

據了解，本週市政會議當中，財政局長胡曉嵐當面向蔣萬安請命，她指出因議員索資壓力，近一個月內已有3名股長級公務員離職，2個月內共9位基層公務員求去；許多局處也表達面臨過類似問題，希望議員索資時應該給予合理寬限期。

蔣萬安於市政會議中裁示，關於議會索資作業時程，依一般索資案件三個工作日；如遇需較長作業時間或特殊案件，可延長至七個工作日，或另案協調方式處理，並請府會總聯絡人、副市長林奕華與議會說明，並同步落實於索資系統及相關議員索資流程。蔣昨日也於表揚優秀青年公務員場合向基層說，未來就是以三天、七天回覆為原則，盡量減輕同仁們的負擔。

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