民進黨射「罷免文宣3箭」 林右昌：6/21全國黨公職大串聯

民進黨秘書長林右昌召開「與公民同行 罷免文宣三箭」記者會。（記者王藝菘攝）

2025/06/18 18:12

〔記者陳政宇／台北報導〕朝野迎戰大罷免三階投票，民進黨祕書長林右昌今天（18日）公布「罷免文宣三箭」，包含「罷免投同意」影片、網站及文宣，全國罷區的黨公職將於21日上午大串聯、同步宣傳，下週起超過200面看板陸續上架，「民進黨將堅定與公民同行，守護民主自由與國家安全，恢復國會正常運作。」

林右昌下午召開「與公民同行，罷免文宣三箭」記者會，他說明，民進黨採取密接支援行動挺公民，上週所有黨公職的客廳會、街講行動已啟動；罷團借不到的看板，從上週開始由所有黨公職支援提供，下週之後會有超過200面的看板將會陸續上架。

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「擒賊先擒王！」林右昌說，花蓮的專案日前已經啟動，預計20日中選會將會宣告進入投票階段的罷區，因此，21日上午10點，全國罷區的民進黨所有黨公職大串聯同步宣傳「罷免投同意，人民站出來」行動。

至於「罷免文宣三箭」，包括影片、文宣、宣傳網站。林右昌說，影片回顧藍委與民眾黨，在過去一年多的時間，如何紊亂國會運作、傷害國家，以及阻擋國安相關法案超過400次；其次，網站揭露不適任立委的斑斑劣跡，並於第一時間澄清中國認知戰等謠言，也會提供民進黨及罷團的所有活動資訊。

文宣方面，林右昌介紹，一是「罷免投同意，反共更有力」，列舉不忠於國家、毀憲亂政、親中投共、弱化國安、掏空台灣等罷免原因；二是「罷免投同意，對傅隨組織說不」，如果大罷免沒有成功的話，親中法案將會成為國安破口。

至於會否在大罷免後請辭黨祕書長，投入新北市長初選？林右昌回應，這想太多了，當前面臨國家危難、內外挑戰，不要討論個人，而是要以國家大義為重。

此外，據轉述，兼任民進黨中常委的立委陳亭妃今天在中執會上建議，黨部可以提供一個窗口，結合罷團或地方相關活動，讓黨公職前往支援，例如她已組成鐵馬隊，能夠配合各罷區的需求規劃。

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