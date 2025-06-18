屏東縣府「監督核能安全會議」 決議反對核三重啟

位於屏東的核三廠。（資料照）

2025/06/18 17:34

〔記者羅欣貞／屏東報導〕核三重啟公投將於8月23日投開票，屏東縣政府近日召開監督核能安全定期會議，與會專家學者普遍對重啟核三廠表示憂慮與反對，會中達成反對核三重啟等結論，並呼籲應堅守除役進程，拒絕政治干擾。

立法院民眾黨團上月提出「核三重啟」公投案，經藍白強勢表決通過，中選會決議成案並將於8月23日投開票，引起核三所在地屏東縣高度關注；本月17日屏東縣政府召開今年第一次「監督核能安全會議」定期會議，邀集核能、環保、災防、水資源等領域專家學者，針對核三廠除役進程及「核三重啟公投案」進行深入討論。

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會議中與會專家們普遍對核三重啟表示憂慮，認為核三廠設備已老舊，延役不僅增加營運風險，更違背全台推動多年的非核政策。有專家指出，核三廠位於地震帶鄰近地區，除役規劃應排除政治變數，以安全為最高原則。

多位學者專家也強調，地方政府與居民已承擔核三廠風險40餘年，除役是社會共識與民主程序的成果，「突如其來的公投，是對程序正義與地方權益的挑戰。」針對3月6日核三廠冷卻水塔火警，專家也建議應強化動火作業管理機制，導入AI與智慧監控技術，提升事故預警與應變效率；除役後土地再利用更應早期規劃，優先考量對地方有利的綠能、生態或公益用途，作為屏東產業轉型契機。

會議最後達成結論，包括明確反對核三重啟，並彙整歷年核安監督及事故資料對外說明，同時要求台電針對深水池安全於兩週內提出書面說明，並促台電研究AI於核廢料處理應用的可行性。

屏東縣長周春米強調，屏東的未來不能再背負不確定的核安風險，除役不是結束，而是開始新的地方發展契機，縣府會持續與中央監督單位合作，站穩地方發展與居民安全的立場，全力守護屏東的永續與安定。

此次參與會議的專家包括美國愛荷華州立大學核子工程博士賀立維、屏東科技大學名譽教授丁澈士、土木工程系教授葉一隆、綠色公民行動聯盟理事長賴偉傑、台灣大學化學工程系退休教授施信民、台灣大學資訊工程系退休教授高成炎、陽明交通大學醫放系退休教授李俊信、成功大學地球科學系副教授林冠瑋，清華大學核子工程與科學研究所副教授張似瑮則以線上方式參與。

屏東縣政府召開今年第一次「監督核能安全會議」定期會議。（屏東縣政府提供）

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