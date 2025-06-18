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    民進黨2026議員初選再祭「政二代條款」 三親等內新人不加分

    民進黨中執會今天通過2026直轄市議員提名特別條例草案。（資料照）

    民進黨中執會今天通過2026直轄市議員提名特別條例草案。（資料照）

    2025/06/18 17:19

    〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨中執會今（18）日通過2026直轄市議員提名特別條例草案，明定新人參與初選的加權機制，新人民調積分乘以1.1倍，新人又為青年或新住民者則乘以1.2倍；並延續「政二代條款」，明定曾任或現任公職的配偶、三親等內親屬，若參選選區與其所屬選區相同或部分重疊者，不列入民調加權。

    民進黨今天下午召開中執會，會中通過民主進步黨2026直轄市議員提名特別條例草案，提交28日全代會討論。草案條文明定，黨員入黨連續滿2年具公職候選人參選資格者，始得登記參選2026年直轄市議員提名選舉，但為鼓勵新住民參選，新住民黨員參選者不受入黨連續滿2年的限制。

    為鼓勵新人參與提名初選，強化甄補新進人才機制，草案說明，登記提名初選候選人為新人者，其民調積分乘以1.1倍計算；新人又為青年或新住民者，其民調積分則乘以1.2倍計算。

    至於新人的認定標準，草案指出，為未曾登記為總統副總統選舉罷免法、現行公職人員選舉罷免法所定的選舉候選人，或票選國大代表、省議員選舉候選人，及未曾登記以上所列各類選舉的本黨或他黨提名初選候選人者。

    草案表示，青年的認定標準為年齡在35歲以下（含本數），以2026年直轄市議員黨內初選登記最後一日為計算基準日；新住民的認定標準則為凡因婚姻關係歸化取得中華民國國籍者，登記提名初選候選人應於申請登記期間截止前繳驗正式證明文件。

    草案也規定，現任或曾任總統、副總統、立法委員、直轄市長、縣市長、直轄市議員、直轄市升格前的鄉鎮市長及議員、直轄市山地原住民區長的配偶、三親等內親屬，其參選選區與所列公職所屬選區相同或部分重疊者，不列入民調加權範圍。

    不過，對於「政二代條款」，兼任民進黨中常委的立委王世堅會前受訪認為，親戚是天生的，並非後天造成，不要剝奪任何一人有意願從政、公平參選的基礎，他不認為加這一條是對的。

    針對新住民加權方面，民進黨秘書長林右昌會後說明，基本上參照過去提名條例，沒有特別改變，加權部分都跟過去一樣，僅「政二代條款」增加直轄市升格前鄉鎮市長的規範，相關提案仍須經由28日全代會通過。

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