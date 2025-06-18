鄭正鈐認了給國台辦這1物 林志潔搬《大展鴻圖》狠酸！

國民黨立委鄭正鈐。（資料照）

2025/06/18 17:40

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新竹「雙罷」團體昨（17日）稱，獲曾任國民黨立委鄭正鈐助理的吹哨者爆料，鄭正鈐涉收中國資金洩密給國台辦等違法情事，今天（18日）赴北檢提告。被問到是否有拿資料給國台辦，鄭正鈐竟稱「只有提供過墨寶」，讓外界聽了霧煞煞。對此，林志潔稍早拿最近在網上很紅的洗腦歌《大展鴻圖》，狠酸鄭正鈐。

新竹「雙罷」接獲鄭正鈐前助理檢舉，指控鄭正鈐涉收受紅錢還洩密給國台辦、要求廠商代為支付助理薪資，另浮報助理薪資藉此侵占政治獻金，還有未替助理投保勞健保、濫用立法院公務車等行為，發言人林志潔、領銜人戴振博今赴台北地檢署及高檢署，告發鄭涉犯貪污治罪條例、國安法、政治獻金法及刑法公益侵占等罪嫌。

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面對這些指控，鄭正鈐駁斥子虛烏有，他從政期間從未接受中國任何資助，也未交付任何影響國安的機密資料予國台辦，罷免行動顯然只剩抹黑、抹紅這一招。今天他又被問是否有拿過資料給國台辦，鄭正鈐重申「完全沒有這樣子的事情」，但接下來他卻脫口稱，「他們之前可能會要一些墨寶，我們傳墨寶給他，就是一些祝福活動，這是有的」。

對此，林志潔忍不住搬出最近相當紅的抖音歌《大展鴻圖》歌詞狠酸鄭正鈐，「被立委耽誤的書法家，建議大師之後可親手提筆字給國台辦，表達您想去中國：大展鴻圖」。網友也紛紛嘲諷，「要玩就要玩的大，賊船越大老鼠才坐的下」、「高虹安有秘寶、鄭正鈐有墨寶，新竹真是風水寶地」、「原來洩漏給中共的資料要用毛筆寫」、「一張嘴就是謊言，墨寶還需要你提供？」

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