藍委黃仁缺席無人艇考察馬文君代打 林憶君：正常代理無須大作文章

立法院外交及國防委員會18日到蘇澳龍德造船廠考察中科院「水面無人載具展示」，民進黨立委王定宇、陳俊宇，民眾黨立委林憶君、國民黨立委馬文君出席。（資料照，民眾提供）

2025/06/18 16:58

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涉潛艦洩密案！中科院無人艇操演簡報 立院考察竟由馬文君主持

〔記者方瑋立／台北報導〕立法院外交及國防委員會今（18）日赴蘇澳考察中科院「水面無人載具」展示，簡報涉及機密不對外公開。不過，外界質疑，排考察的國民黨籍召委黃仁未到場，由同黨立委馬文君代理主持是否合宜？同行的民眾黨立委林憶君說，考察行程並非全程機密，機敏部分也有簽署保密協定，黃仁因故未能到場，請同黨本會委員代理主持很正常，建議外界無須大作文章。

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中科院「水面無人載具」靜動態展示廣邀國內外12間廠商技術交流，立法院外交及國防委員會今天由召委黃仁安排到蘇澳考察，但中科院攻擊型無人艇「快奇專案」尚未解密，廠商也有部分機敏資料，因此今天展示並不對外公開。

據本報稍早報導，外界質疑曾涉嫌潛艦洩密案的馬文君未迴避甚至主持軍事考察，機密資料會不會再度外洩，這種安排讓人不解。

對此，同行的林憶君向本報說，委員會安排考察各政黨皆有代表出席，其中民進黨立委王定宇、陳俊宇皆有參加，且行程安排並非全程機密，只有在無人艇靜動態展示與操演是機密行程。

林憶君說，考察期間大家在現場也都互相交流討論得很熱絡，在考察期間並未發現有任何問題。更何況，大家當下也都有簽署保密協定，既然是委員會的正式會議，當然該簽署保密協定也必然有其法律效力。

林憶君進一步指出，召委黃仁今天雖因故未能親自到場主持，但依照慣例，立法院所有委員會都一樣，只要當天負責主持的召委無法親自出席，皆會委請本會或同黨本會委員代理主持，並無違合之處。

林憶君說，因此今天的考察行程，雖然黃仁未到場，他請本委員會的其他委員來代表主持是很正常的事情，建議外界無須大作文章。

據了解，中科院原本預計接待6名立委蒞臨考察，但其中2人因故無法出席，今天只有王定宇、陳俊宇、馬文君及林憶君4人到蘇澳考察。

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