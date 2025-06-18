罷團振奮罷免顏寬恒連署只差2267份 陳柏惟：讓我的頭皮能見光

陳柏惟拜託選民「大家一人再拉兩份，讓我的頭皮能見光。」（擷自「3Qi.tw 陳柏惟」臉書）

2025/06/18 16:35

〔記者黃旭磊／台中報導〕中央選舉委員會預計週五（20日）公告審定首波立委罷免案，今天先函請罷免藍委顏寬恒的「中二解顏」補件，由於不足規定人數2267人遠低於罷團預估，志工大感振奮稱收到函件後，10天內儘速補足缺件，而前立委陳柏惟表示，「大家一人再拉兩份，讓我的頭皮能見光」，網友也敲碗稱「大罷免大光頭」。

中選會指出，中2選區顏寬恒立委罷免案，不足規定人數2267人，補提作業前於16日、17日先以書面分別徵詢中選會委員，經全體委員2分之1以上書面同意後，則授權中選會主委予以核定。對此，「中二解顏」發言人林宣宏說，還沒收到中選會函告補件，補件量低於預估讓大家都感到很振奮，收到函告通知將儘速補件過關。

請繼續往下閱讀...

林宣宏強調，中選會律定罷免連署法定門檻30278份，「中二解顏」提交33099份扣除一階提議3380份，連署正確率超過95%，「我們擁有全台最強的造冊組」，在台罷區選民人口最多、卻是補件最少區域。

中二選區前立委陳柏惟曾於4月30日在直播節目上表示，如果罷免顏寬恒2階連署成功，他將剃光頭，網友紛紛敲碗稱，「陳柏惟要剃光頭」、「大罷免大光頭」、「我們要看到光頭Q啦」。

陳柏惟說，無論是連署、選舉還是做政治，其實就像團隊接力賽，大家努力合作衝刺，看著終點努力，跑完了才能知道結果為何、有沒有得獎？最重要的還是盡力而為，盡力了才不會有遺憾，這個階段就是大家一起加油，期待天光，「希望我的頭皮也見光」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法