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    中市官員畢典致詞大唱「大展鴻圖」 網留言「只有我覺得丟臉嗎？」

    台中市政府數位發展局長林谷隆（中）上週出席亞大畢典致詞時大唱中國抖音歌曲「大展鴻圖」引發批評。（圖擷取自亞洲大學YouTube）

    台中市政府數位發展局長林谷隆（中）上週出席亞大畢典致詞時大唱中國抖音歌曲「大展鴻圖」引發批評。（圖擷取自亞洲大學YouTube）

    2025/06/18 16:48

    〔記者陳建志／台中報導〕亞洲大學上週六舉行畢業典禮，台中市政府數位發展局長林谷隆在致詞時，大唱中國超夯的抖音歌「大展鴻圖」，不過網路上卻出現批評聲音「只有我覺得丟臉嗎？」、「我還以為是什麼公司尾牙」，覺得正式的畢典場合唱這首似乎不太適合；林谷隆則表示，當天以時下年輕人流行的短影音歌詞獻上畢業祝福，祝福大學生都能大展鴻圖。

    亞洲大學資訊電機學院上週六舉辦畢業典禮，市府數位發展局長林谷隆到場致詞，致詞尾聲卻唱起中國超夯的RAP抖音歌「大展鴻圖」，「別墅裡面唱k，水池裡面銀龍魚，……直接送我4個字『大展鴻圖』」。

    有民眾將這段影音放上網路，網友看到留言批評「只有我覺得丟臉嗎？」、「我還以為是什麼公司尾牙」、「這首歌適合這學校啊？」、「畢業典禮格調都弄低了」、「尷尬癌發作」，覺得在正式的畢典場合唱這首似乎不太適合。

    亞大校方表示，當天是學校資訊電機學院舉辦的畢業典禮，因此邀請市府數位發展局長到場致詞，事先並不知道致詞內容。

    林谷隆則發出文字聲明表示，當天畢典受邀出席，以時下年輕人流行的短影音歌詞獻上畢業祝福，祝福大學生都能大展鴻圖，未來可期。

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