黃國昌嗆阿苗無律師經驗 網翻出他只接過4案：有什麼臉嘴別人？

黃國昌嗆苗博雅沒當過律師，沒有實務經驗。（記者劉信德攝）

2025/06/18 21:49

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吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌16日質詢法務部長鄭銘謙「何為惡檢？」時播放了一段檢方偵訊音檔，引發外洩偵辦中案件內容、假造音檔等質疑；台北市議員苗博雅質問這難道不是2005年「腳尾飯事件」翻版？黃國昌不正面回應質疑，還反嗆苗博雅「沒當過執業律師」才會提出這種愚蠢的問題。但網友到司法院裁判書系統查詢發現，黃國昌經手過的案子只有4件，狠酸「到底有什麼臉說別人？」

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黃國昌在國會質詢時不甩法務部長鄭銘謙制止，播放一段檢方疑似在審訊京華城案的音檔引發爭議，苗博雅質疑這根本是「腳尾飯事件2.0」，黃國昌應該講清楚音檔來源、是真是假。不過，黃國昌昨天（17日）嗆苗博雅可能未將質詢影片看完，不然怎麼會問這麼愚蠢的問題？他唯一想到的解釋就是苗博雅沒當過執業律師，所以不懂實務，不懂被告面對檢察官問案狀況。

看到黃國昌嘴苗博雅沒有律師實務經驗，有網友馬上到司法院判決系統以「黃國昌律師」為關鍵字查詢，竟發現黃國昌經手且有裁定的案子只有4件，最早的是2002年12月，之後直到2021年1月才有案子，中間長達19年的時間都疑似沒接案，同年又接了另案後，2022年「失業」了一整年，到2023年才又有案子。

網友在Threads上狠酸，「黃國昌律師打過的官司，裁判書系統查的到的就4件，到底有什麼臉說別人沒當過律師不懂啊？時間跨度從民國91年到112年訴訟經驗總共3件，這種律師擺到市場上，根本沒當事人敢委任好嗎！」

其他鄉民也紛紛嘲諷，「講難聽點，他選票也沒阿苗多」、「光是不敢出來選去民眾黨蹭個不分區，阿苗就不知道贏這咖幾條街了」、「他本來就沒有任何實務經驗，我也搞不懂為什麼一堆人在吹捧他多屌多邱」、「技能點最高的是咆哮跟直播」、「超越憲法的存在，黃大律師不香嗎？」

綜合媒體報導，律師王翼升酸黃國昌，搜尋過去黃國昌律師職業官司僅4件，這樣還敢嗆苗博雅沒當過律師不懂實務，真不簡單，法庭實務經驗這麼少，整天還能高談闊論；王翼升說，他自己也沒有多厲害，但他不會像黃國昌一樣以是不是律師或是有沒有實務經驗來判斷一個人。律師陳君瑋也酸，黃國昌律師的實務經驗「有待加強」。

律師黃帝穎今天則在臉書發文，「黃國昌愛講當過律師，我們就來講律師實務經驗，至少有兩大案件打臉黃國昌。第一，我擔任訴訟代理人的案件，今年4月宣判柯文哲與民眾黨（代理人黃國昌）敗訴，案號是台北地院113年訴字787號民事判決，黃國昌在法院就是手下敗將！我要以擊敗民眾黨代理人黃國昌的律師身分再引述一次，苗博雅批評黃國昌腳尾飯2.0，完全是合理評論。」

「第二，國昌在憲法法庭被打臉打到看不出有律師資歷！黃國昌與傅崐萁強推『擴權法案』被憲法法庭判決違憲，尤其黃國昌在憲法法庭辯論的窘態，司法院直播讓全國人民都看到了！黃國昌與傅崐萁的擴權法案，不只引爆超過百位法學者、全國律師聯合會、台北律師公會都聲明痛批違憲，也傷害歐美對台灣的民主信任。從憲法法庭、法界到歐美，全都直指黃國昌與傅崐萁強推擴權法案違憲，要講律師可以，但請黃國昌別丟盡律師的臉！」

網友到司法院裁判書系統查詢，發現黃國昌經手過的案子只有4件。（圖翻攝自司法院官網）

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