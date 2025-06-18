竹市民進黨團批藍白蠻橫為反罷免阻礙質詢 國民黨團反擊「綠能你不能」

新竹市議會民進黨團批議會國民黨、民眾黨蠻橫，為反罷免心虛阻礙民進黨團質詢。（記者洪美秀攝）

2025/06/18 16:44

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會今天上演藍綠議員在議場內因手舉板的擺放位置爭議，藍綠議員首次在議事堂內大吵，且數度出現中斷暫停等情況，民進黨團今天稱國眾兩黨團繼前天在議事堂內擺放反罷免的手舉牌後，今天又再度利用人數優勢，在民進黨團聯合質詢時間，放滿國眾兩黨想宣導的看板跟標語，企圖影響民進黨團質詢，對國眾兩黨蠻橫的行徑表達抗議。

議員劉崇顯表示，今日民進黨團的質詢時間接在國民黨團後，是他個人主要的質詢時間，在國民黨團時間尚未結束時也未起身發言阻礙質詢，但在輪到民進黨團質詢時，國民黨團議員卻不願意退場甚至是對民進黨議員叫囂，執意要將其反罷免的標語留在民進黨團的質詢空間，嚴重侵害民進黨團的質詢權益，他才會嚴厲喝斥並要求大會主席裁示國民黨的相關物品需收起來，最終主席也同意民進黨團的訴求，才中止國民黨團本次無理取鬧還鴨霸吃豆腐的幼稚行徑。

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民進黨黨團認為，市府應該要維持行政中立。如果允許國民黨團做這樣的宣傳，也應同意民進黨團「同意罷免、投下同意票」的宣傳手板，也能放在市府官員備詢位置前面。沒想到，國民黨跟民眾黨，竟然把這樣的舉動拿來當作一場「軍備競賽」。

今天國民黨團印製大量「不同意罷免」的看板，放滿整個議場，破壞議事的進行順暢，企圖用多數席次的優勢，把整個看板佔滿，遮蔽民進黨議員質詢的畫面。這是非常幼稚，不入流的手段。因此堅持向議會反映，要求議會將這些看板從直播畫面中撤除，還黨團乾淨的質詢畫面。

議會國民黨團也回應稱，市議會是個高度民意展現的殿堂，國民黨團身為在野黨，也對所有議會同仁予以尊重，黨團於質詢時間也未要求民進黨撤下手舉牌，且對國民黨直播畫面中出現民進黨手舉牌也給予尊重。但民進黨質詢時，為何國民黨團就要收起手舉板，痛批是「綠能你不能」的行徑。

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