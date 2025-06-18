藍白拒出席國安簡報 賴清德：盼在野黨一起捍衛國家主權

民進黨主席暨總統賴清德今天在中執會表示，希望主要在野政黨能一起面對國家受到的威權威脅與挑戰，共同堅定對外，捍衛國家主權與民主制度。（資料照）

2025/06/18 15:53

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨主席暨總統賴清德邀請在野黨主席今（18）日聽取國安簡報，民眾黨主席黃國昌與國民黨主席朱立倫昨先後宣布不參加，導致會議破局。對此，賴清德強調，政黨可以「競合」，但不能「零和」，盼主要在野政黨能一起面對國家受到的威權威脅與挑戰，共同堅定對外，捍衛國家主權與民主制度。

民進黨今天下午召開中執會。據發言人韓瑩會後轉述，賴清德談到，今天上午原本邀請朱立倫和黃國昌到總統府，一起聽取「重要國家安全情勢專案簡報」，可惜未能如期成會；他之所以要進行這場國安簡報，目的就是想透過國安團隊對2位在野黨主席進行說明，讓他們可以清楚了解，國家當前所面臨的嚴峻情勢。

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賴清德說，尤其是面對中國對台灣的威脅，朝野政黨能在相同的事實基礎上，以國家利益為優先，守護國家安全為前提，共同支持完善國安制度和國防預算，包括特別預算在內，充實國家防衛能力的相關經費。

賴清德直言，他始終相信，政黨可以「競合」，但不能「零和」，政策主張可以不同，但對國家忠誠義務應該是一致的；但他仍然希望，未來主要在野政黨能夠一起來面對國家受到的威權威脅與挑戰，共同堅定對外，捍衛台灣國家主權與民主制度。

此外，賴清德提醒，上週五受到熱帶性低氣壓與西南風影響，台灣中南部下起豪大雨，導致局部地區有明顯積水的情形，不過也很快就消退，感謝各縣市政府的努力。

賴清德說，面對夏季汛期到來，瞬發大雨跟颱風，仍可能帶來豐沛的雨水，中央與地方政府應做好防汛整備的工作，因應氣候變化不可預知的風險；請黨公職協助向民眾宣導，在汛期期間，要多注意防汛資訊，做好防災準備，將傷害降到最低。

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