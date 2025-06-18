G7峰會對關鍵礦產有共識 學者董立文：共同抗中挺台趨勢明確

國策研究院18日舉行「美中貿易科技戰與G7峰會」座談會。（記者黃靖媗攝）

2025/06/18 15:44

〔記者黃靖媗／台北報導〕今年度七大工業國集團（G7）峰會昨日落幕。亞太和平研究基金會執行長董立文指出，雖然今年G7峰會的廣度、深度、效能不如以往，但可以看到在長期戰略上，對中國稀土政策的高度戒備與因應決心，共同抗中挺台的趨勢很明確；前駐美代表、國策院資深顧問高碩泰認為，G7應該改變、轉型，擴大成員，並邀請台灣參與場外對話。

今年度G7峰會於加拿大卡納納斯基斯（Kananaskis）舉辦，雖然有美國總統川普提早一日返回華府的插曲，但仍於昨日以公布移民、人工智慧（AI）、關鍵礦產、野火、跨國迫害、量子運算等6項聯合聲明及宣布一系列支持烏克蘭措施落幕。針對G7峰會，國策研究院今（18）日舉行「美中貿易科技戰與G7峰會」座談會。

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董立文指出，今年參與G7峰會的領袖當中，只有法國總統、義大利總理與去年相同，存在新任領導人們的磨合與熟悉問題，因此加拿大在安排議程時，將目標設定得很低，希望維持穩定對話空間，不激怒川普成為會議重點，避免G7變成G6+1。

相較前年、去年的G7峰會分別有廣島公報、普利亞公報，今年G7峰會僅有發布聯合聲明。董立文指出，這代表本屆峰會議題的廣度、深度、效能，一定小於前兩年，其中以色列伊朗衝突問題，對G7峰會而言更只是門面、走過場。

董立文指出，即便今年峰會的議題廣度、深度、效能不如以往，但今年G7峰會最明確的共識與成果，仍表現在共同抗中的議題上，他舉例指出，今年峰會發布的其中一項聯合聲明為應對關鍵礦物供應鏈風險的戰略機制，可以看到G7展現出在長期戰略上，對中國稀土政策的高度戒備與因應決心，共同抗中挺台的趨勢很明確。

前駐美代表高碩泰則認為，雖然面對川普2.0的「國際退群」趨勢，但以G7的實力與份量，應該仍是當前足以承擔全球政經穩定的唯一希望，可以保持審慎樂觀。

高碩泰指出，面對美國抵制國際多邊機制，是否要擔起設定國際議題、穩定國際政經局勢的角色，G7應有內部檢討；面對G7本身影響力慢慢消退，G7如果能夠透過內部改變改善決策過程、擴大成員，不是壞事，不僅南韓、澳洲、西班牙等符合資格的理念制度相近國應該被列入考慮，也應該邀請台灣參與場外對話。

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