竹市民政處長嗆綠營議員「流氓」不道歉 綠營質詢要求站1.5小時

涉貪停職的新竹市長高虹安任命的民政處長施淑婷因在議事堂嗆綠營議員「流氓」堅不道歉，今天在議會綠營質詢被要求站著1.5小時，包括城銷處長林昱志也被要求站著答詢。（記者洪美秀攝）

2025/06/18 15:28

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）戰火今天再度引爆市議會議場，高虹安任命的民政處長施淑婷昨天因拿民進黨團議員的手舉板遭綠營制止後嗆綠營議員是「流氓」，民進黨議員陳建名今在質詢時，要求施淑婷對此說法道歉，但施淑婷堅不道歉，並提到自己被霸凌，陳建名則要求施淑婷在民進黨團質詢期間站著質詢，而針對主管市府新聞發佈的城銷處長林昱志無法完整說明，為何停職的高虹安有權限讓市府官網直播，也要求林昱志站著答詢，兩人前後約站了1.5小時。

陳建名質詢提到，施淑婷昨在議場說民進黨議員是流氓，後來在上班時間接受媒體訪問還是說民進黨議員是流氓，他質問代理市長邱臣遠這樣是否有違反規定？邱臣遠答詢，所有政務人員都應該依據相關辦法在上班時間遵守相關規定，對昨天臨時突發的狀況表達遺憾。施淑婷答詢時強調，她是在中午休息時間接受媒體採訪。

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陳建名也請邱臣遠要求施淑婷為昨天說民進黨議員是流氓的行為道歉，並連續問了3次：「施淑婷你要不要道歉？」施淑婷也堅不道歉，並稱：「昨天的感受是被充分的霸凌了，這是流氓的行徑！」而施淑婷也在民進黨團聯合質詢期間站著，前後大約站了1.5小時。

而陳建名也質詢為何停職的高虹安能有權限讓市府官方臉書可以直播其造勢活動，要求城銷處長林昱志說明，陳建名不滿林昱志的答詢，也請林昱志站著答詢，包括施淑婷與林昱志都前後站了約1.5小時。

涉貪停職的新竹市長高虹安任命的民政處長施淑婷因在議事堂嗆綠營議員「流氓」堅不道歉，今天在議會綠營質詢被要求站著1.5小時，市議員陳建名認為施淑婷不尊重議會也不道歉，只能請其站著答詢。（記者洪美秀攝）

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