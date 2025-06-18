新北、台中、新竹5藍委未達二階門檻 顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣須補逾2千份

中選會本週五將審定首波立委罷免案。（記者李文馨攝）

2025/06/18 15:30

〔記者李文馨／台北報導〕中選會本週五將審定首波立委罷免案，國民黨質疑，部分罷免案法定二階連署案查對時間已過，中選會卻未公告是否補件，疑似為罷團爭取補件時間。對此，中選會表示，今天已函請羅明才、顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、林思銘立委罷免案領銜人於文到次日起10日內向地方選委會補提，並強調無任何稽延。

中選會說明，區域立委罷免案二階連署人名冊查對結果，若依法依規有事先徵詢中選會委員過半同意，則會先就未過門檻者通知各該罷免案領銜人補提，並於20日委員會議辦理追認，或是20日當天審定後，通知未過二階門檻案件領銜人補提。這兩種做法都是現行法令所定的適法處理機制與程序。

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對於補件狀況，中選會表示，新北市、台中市、新竹縣等3個縣市選委會於13日將各該區域立委罷免案二階連署查對結果函報中選會，3縣市共計有5件區域立委罷免案連署人名冊查對結果，不足法定連署的二階門檻。

中選會指出，新北11羅明才立委罷免案，不足規定人數564人；中2顏寬恒立委罷免案，不足規定人數2267人；中3楊瓊瓔立委罷免案，不足規定人數3464人；中8江啟臣立委罷免案，不足規定人數2465人；竹縣2林思銘立委罷免案，不足規定人數1938人。

中選會表示，為因應時效並依法循例辦理，本案5件補提作業前於16日、17日2天即先以書面分別徵詢中選會委員，經全體委員2分之1以上書面同意後，則授權中選會主委予以核定。

18日函請本案5件區域立委罷免案領銜人於文到次日起10日內向地方選委會補提連署人名冊，並依法依規辦理後續委員會議的追認程序，並無任何稽延，且均予以速處，與先前南投縣、桃園市補提作業程序一樣。

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