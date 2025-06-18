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    白藍不出席總統府國安簡報 國民黨：未與其他政黨負責人協商

    國民黨文傳會主委林寬裕表示，外界都很清楚，府方聯繫過程都是由總統府秘書長潘孟安分別聯繫兩黨秘書長，國民黨的聯繫窗口向來也都是潘孟安，並沒有與其他政黨負責人做過任何的協商。（資料照）

    國民黨文傳會主委林寬裕表示，外界都很清楚，府方聯繫過程都是由總統府秘書長潘孟安分別聯繫兩黨秘書長，國民黨的聯繫窗口向來也都是潘孟安，並沒有與其他政黨負責人做過任何的協商。（資料照）

    2025/06/18 15:10

    〔記者施曉光／台北報導〕由於民眾黨主席黃國昌、國民黨主席朱立倫昨日先後表態不出席，導致賴清德總統原定今日上午邀請藍、白兩黨主席進行國安簡報一事破局，媒體好奇朱立倫決定不出席前，是否有與民眾黨溝通？國民黨文傳會主委林寬裕回應表示，外界都很清楚，府方聯繫過程都是由總統府秘書長潘孟安分別聯繫兩黨秘書長，國民黨的聯繫窗口向來也都是潘孟安，並沒有與其他政黨負責人做過任何的協商。

    媒體追問，朱立倫在宣布前，是否電話告知黃國昌？林寬裕表示，就他所知並沒有，而且國民黨要回覆的對象是總統府，並非其他的政黨。

    至於民眾黨在宣布不出席前，是否有先跟國民黨說？林寬裕說，就他所知也沒有，他並強調，國民黨收到府方邀請後，外界有很多批評指教，甚至很多人認為可能是什麼樣的局，質疑朱立倫是否應該參加，但國民黨從一開始就強調朝野要對話，而且確實朝積極正面的方式看待朝野溝通機會。

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