涉潛艦洩密案！中科院無人艇操演簡報 立院考察竟由馬文君主持

中科院邀集國內外廠商，昨、今兩天於蘇澳海域進行無人艇性能測試。（資料照）

2025/06/18 14:46

〔記者游明金／宜蘭報導〕中科院在蘇澳辦理無人艇靜動態展示與操演，立法院外交及國防委員會今天到場考察，以機密為由未對外開放。但委員會考察，召委黃仁未到場，卻由涉嫌潛艦洩密案的國民黨立委馬文君代理召委主持，外界質疑這樣合適嗎？為什麼又是馬文君？國防軍事機密會不會外洩？

立法院外交及國防委員會安排今天到蘇澳考察水面無人載具（無人艇）展示，但召委黃仁並未到場，而是由馬文君主持；據了解，立法院的委員會只有召委能安排考察行程，但召委卻沒有來，顯然是應個別委員要求才安排的考察行程。

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中科院昨天與今天安排的無人艇展示與操演，有國內外合計12家廠商參加，除瑞士、美國無人機軟體公司Auterion與我方簽署合作備忘錄，包括美國最大軍用造船廠HII、美軍現役「魔鬼魚」系列無人艇的原廠MARTAC、DSRG、Ocean Aero等外國廠商也現身。

立法院外交及國防委員會今天有馬文君、民進黨陳俊宇、王定宇與民眾黨林憶君等4名委員到場，國防部與中科院對於保密要求相當嚴格，除要求立委與會人員簽署保密協定，在簡報時也不能錄音錄影，僅在參觀廠商模擬樣品時可以拍照。

但馬文君曾涉嫌潛艦洩密案，今天的無人艇簡報與操演，涉及很多廠商以及國防軍事相關的機密資料，攻擊性武器、自殺無人艇等等，對作戰保密很重要，攸關國家安全；馬文君卻未迴避，還出席主持軍事考察；外界質疑，向涉嫌洩密的立委簡報軍事機密，這樣合適嗎？機密資料會不會再度外洩，這種安排讓人不解。

外界也質疑，簽署保密協定能達到什麼程度，會不會只是聊備一格；馬文君怎麼對國防軍事機密這麼感興趣？中科院與國防部安排涉嫌洩密立委，看這種機密操作與聽取簡報，實在不妥，以後的採購與合作會不會受到阻撓，也令人擔憂。

中科院在蘇澳辦理無人艇靜動態展示與操演，立法院外交及國防委員會今天到場考察，左4為馬文君。（圖由民眾提供）

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