為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    朱立倫：國民黨大門是開的 未來適當時間再來進行朝野對話

    國民黨主席朱立倫18日主持中常會，針對國安簡報破局與罷免相關司法案件等議題，發表評論。（記者張嘉明攝）

    國民黨主席朱立倫18日主持中常會，針對國安簡報破局與罷免相關司法案件等議題，發表評論。（記者張嘉明攝）

    2025/06/18 14:41

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今日下午主持中常會發表談話指出，今天上午原本應該是一個朝野對話的好機會，但最終還是無法成局，國民黨願意繼續協商，而且門是開的，未來適當時間再來進行朝野對話，他並指出，請國民黨秘書長黃健庭積極聯繫總統府秘書長潘孟安、民眾黨秘書長周榆修定期協商，未來朝野可以見面的時候，必須是對話平台，而非單向簡報。

    朱立倫表示，國民黨一向主張朝野要和不要鬥，台灣是屬於大家的，為了台灣與中華民國好，朝野要和，一起面對、解決問題，但國民黨要的是對話，而不是「聽訓話」，而且溝通是雙向的，而非單向的簡報，更重要的是人民關心的議題，不只是對岸中國威脅與國防議題，還有經濟、能源、產業、科技、社會等安全議題。

    所有人都想要問，關稅大戰最後會是幾趴？匯率要升到多少？美債問題是否會讓台灣的外匯存底近乎破產？台灣會有多少產業外移？以色列與伊朗衝突造成油價暴漲，是否會有能源危機？核電廠被民進黨關掉後，台灣是否還有能力面對石油危機的來臨？國內是否有足夠的電？這些問題才是民眾關心的問題。

    朱立倫強調，朝野應該一起面對問題、解決問題，而非只是在野黨到總統府「聽訓」，不能把門關起來，應該公開朝野的基本立場，讓人民有知的權力。

    朱立倫說，黃健庭直到昨天都還在做最後努力，下午總統府回覆後，國民黨了解總統府仍堅持立場，完全不願開放後，才回覆不參加，但國民黨可以繼續協商，門是開的，待適當時間再來進行朝野對話。

    朱立倫表示，為了台灣好，朝野要和不要鬥，不要每天只拼政治，靠大罷免解決問題，朝野要拿出智慧，他請黃健庭積極聯繫潘孟安、周榆修定期協商，未來朝野可以見面時，必須是對話平台，而非單向簡報。

    他還說，全世界都在擔憂以、伊衝突，萬一波斯灣荷姆茲海峽被封鎖，就是能源危機爆發之時，國民黨已為台灣的能源安全留下一扇窗，同時823公投也需要民眾共同支持，讓核三廠延役，台灣就能受到最後一分保障。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播