朱立倫：國民黨大門是開的 未來適當時間再來進行朝野對話

國民黨主席朱立倫18日主持中常會，針對國安簡報破局與罷免相關司法案件等議題，發表評論。（記者張嘉明攝）

2025/06/18 14:41

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今日下午主持中常會發表談話指出，今天上午原本應該是一個朝野對話的好機會，但最終還是無法成局，國民黨願意繼續協商，而且門是開的，未來適當時間再來進行朝野對話，他並指出，請國民黨秘書長黃健庭積極聯繫總統府秘書長潘孟安、民眾黨秘書長周榆修定期協商，未來朝野可以見面的時候，必須是對話平台，而非單向簡報。

朱立倫表示，國民黨一向主張朝野要和不要鬥，台灣是屬於大家的，為了台灣與中華民國好，朝野要和，一起面對、解決問題，但國民黨要的是對話，而不是「聽訓話」，而且溝通是雙向的，而非單向的簡報，更重要的是人民關心的議題，不只是對岸中國威脅與國防議題，還有經濟、能源、產業、科技、社會等安全議題。

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所有人都想要問，關稅大戰最後會是幾趴？匯率要升到多少？美債問題是否會讓台灣的外匯存底近乎破產？台灣會有多少產業外移？以色列與伊朗衝突造成油價暴漲，是否會有能源危機？核電廠被民進黨關掉後，台灣是否還有能力面對石油危機的來臨？國內是否有足夠的電？這些問題才是民眾關心的問題。

朱立倫強調，朝野應該一起面對問題、解決問題，而非只是在野黨到總統府「聽訓」，不能把門關起來，應該公開朝野的基本立場，讓人民有知的權力。

朱立倫說，黃健庭直到昨天都還在做最後努力，下午總統府回覆後，國民黨了解總統府仍堅持立場，完全不願開放後，才回覆不參加，但國民黨可以繼續協商，門是開的，待適當時間再來進行朝野對話。

朱立倫表示，為了台灣好，朝野要和不要鬥，不要每天只拼政治，靠大罷免解決問題，朝野要拿出智慧，他請黃健庭積極聯繫潘孟安、周榆修定期協商，未來朝野可以見面時，必須是對話平台，而非單向簡報。

他還說，全世界都在擔憂以、伊衝突，萬一波斯灣荷姆茲海峽被封鎖，就是能源危機爆發之時，國民黨已為台灣的能源安全留下一扇窗，同時823公投也需要民眾共同支持，讓核三廠延役，台灣就能受到最後一分保障。

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