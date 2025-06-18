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    罷免二階連署將完成審查 朱立倫爆料：錯、偽、抄、假有逾萬件

    國民黨主席朱立倫18日主持中常會，針對國安簡報破局與罷免相關司法案件等議題，發表評論。（記者張嘉明攝）

    國民黨主席朱立倫18日主持中常會，針對國安簡報破局與罷免相關司法案件等議題，發表評論。（記者張嘉明攝）

    2025/06/18 14:35

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今日下午主持中常會時發表談話指出，後天中選會即將完成大罷免第二階段連署審查，根據目前為止所掌握的資訊，錯、偽、抄、假的連署案件並非只有幾千件，而是1、2萬件，他呼籲司法單位要以辦罷綠連署的同樣標準，查辦到底，否則就是司法打手、司法鷹犬。

    朱立倫表示，有關最近黨內同志遭到司法偵辦，國民黨從頭到尾對於錯、偽、抄、假連署都是堅定反對，並支持司法調查，但也不允許司法只辦藍不辦綠，小案大辦，變成「司法鷹犬」、「司法打手」。

    他指出，到現在為止，全台第一階段的罷綠連署都被偵辦、約談、收押，有超過200人次被約談，20人次被羈押，各地方黨部被搜索，後天中選會即將完成第二階段連署審查，據目前為止所掌握的資訊，錯、偽、抄、假的連署案件並非只有幾千件，而是1、2萬件，他希望司法單位要以同樣的標準查辦到底，因為所有民眾的眼睛都在看，如果司法不要被指為只辦藍不辦綠，檢調就必須針對第二階段所有的錯、偽、抄、假案都辦到底。

    朱立倫還說，司法單位既然要嚴辦偽造文書，就請以同樣的標準，最嚴格的態度，小案大辦、無限上綱的態度，來辦所有的案件，如果只辦藍不辦綠，小案不大辦，就會成為「司法打手」、「司法鷹犬」。

    在中常會後，國民黨文傳會主委林寬裕面對媒體詢問，朱立倫所謂的1、2萬件錯、偽、抄、假案，是指罷免藍營立委的連署案？他說，「應該是」，「就我知道應該是罷藍的」，並提醒記者參酌這兩天的媒體報導。

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