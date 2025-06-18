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    籲賴清德表明「廢監院」態度 黃國昌：民眾黨履行柯文哲選前政見

    民眾黨主席黃國昌宣示，履行創黨主席柯文哲競選總統時的政見，提案成立修憲委員會廢除監察院。（記者劉信德攝）

    民眾黨主席黃國昌宣示，履行創黨主席柯文哲競選總統時的政見，提案成立修憲委員會廢除監察院。（記者劉信德攝）

    2025/06/18 14:34

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨今日召開中央委員會，黨主席黃國昌在會中宣示，民眾黨履行創黨主席柯文哲競選總統時的政見，提案成立修憲委員會廢除監察院，也呼籲2015年曾主張要廢除監察院的民進黨主席、總統賴清德，清楚表明態度與立場。

    民眾黨指出，經過在野黨立委共同連署，讓廢除監察院的提案正式通過法定門檻，民眾黨會履行2024年創黨主席柯文哲在競選總統時所提出的政見承諾。回顧2015年，賴清德擔任台南市長時，曾公開向社會宣示「台灣的監察院這幾十年來該辦的不辦，反而成為政治的打手，國人已經無法再支持這樣的機關」、「一定要廢掉監察院這個憲政怪獸」等。

    黃國昌表示，請2015年大聲疾呼要廢除監察院的民進黨主席賴清德，清楚表明態度與立場；眼見民進黨立法院黨團總召柯建銘宣稱這四年不處理廢除監察院，賴清德總統若不清楚表態，難道是被柯建銘綁架，還是民進黨現在認為監察院又肥又香，未來還要等著繼續提名監察院正、副院長，呼籲賴清德清楚向社會大眾說清楚講明白。

    另外，針對總統府國安簡報會議一事，黃國昌批評，今天會走到這步，完全就是賴清德總統及府方人士所造成的。總統府在安排會面過程，從議題設定、會面形式乃至於幕僚溝通聯繫作業，倉促草率、充滿政治算計，沒有深切反省，反而在事後惱羞成怒，惡意對台灣民眾黨進行政治攻擊，民眾黨表達嚴正駁斥與抗議。

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