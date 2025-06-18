國民黨籍金門縣議員許玉昭涉詐領助理補助費逾232萬 檢提起公訴

金門縣議員許玉昭。（資料照）

2025/06/18 14:22

〔記者吳正庭／金門報導〕金門地檢署偵辦國民黨籍金門縣議員許玉昭涉嫌虛報公費助理，詐領助理補助費逾232萬元，今天偵查終結；全案依貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物、刑法使公務員登載不實公文書、洗錢防制法等罪嫌，將許玉昭及前助理陳姓女子提起公訴。金門地方法院下午開庭，決定是否對許玉昭繼續羈押。

檢方表示，許玉昭自2002年3月1日起擔任金門縣議會第3屆至今第8屆議員，對金門縣政府及其所屬機關公務執行具有質詢、審議及監督權，屬依法令服務於地方自治團體所屬機關，且具有法定職務權限身分公務員。

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檢方指出，許玉昭知道每位議員得聘用公費助理2人至4人，每月公費助理補助費用總額不得超過8萬元，並得比照軍公教酌給春節慰勞金，相關費用均由議會編列經費支應，並非議員薪資一部分，也不是對議員個人的實質補貼，若未實際聘用公費助理，並實際給付薪資，不得假借聘用而虛報公費助理，進而領取公費助理補助費用。

檢方指出，許玉昭自2003年起，陸續向縣議會表示聘用其叔叔、姑姑（兩人都另行偵辦中）為公費助理，即使兩人於出境前往美國期間不能實際執行公費助理職務，許玉昭仍持續向縣議會請領公費助理補助費用。

許玉昭並自2011年3月1日起至2021年12月31日止，出具相關資料，向縣議會表示聘用其陳姓弟媳擔任公費助理，但陳於2015年10月1日至2019年5月31日間任職於金門縣私立托嬰中心，僅兼職執行公費助理業務，每月經由許玉昭分配，實際領取公費助理薪資2萬元；陳於2019年6月3日至2021年12月31日間陸續任職於金門縣私立托嬰中心及公辦民營托嬰中心，而未實際執行公費助理業務，許玉昭及陳姓弟媳隱瞞這些情形，仍持續向金門縣議會請領公費助理補助費用，導致縣議會承辦人員誤認許於該期間仍聘用陳為全職公費助理，又於2015年10月至2021年12月間，預扣4萬6910元補充保險費，匯款271萬685元的公費助理薪資及春節慰勞金至陳的銀行帳戶，再由許玉昭自行領用或分配。

檢方表示，縣議會承辦人將前述公費助理薪資及春節慰勞金匯入許玉昭此案中的叔叔、姑姑及弟媳各自申辦的金融帳戶後，除弟媳於兼職執行公費助理業務期間領取共100萬元公費助理薪資及春節慰勞金外，其餘公費助理補助費用都由許玉昭自行或指示不知情的親人持金融帳戶提款卡等資料提領或轉匯一空，並將款項用於購買茶葉、茶點、伴手禮、防疫用品、收購家戶配酒、老酒、放款、繳納房屋貸款或購置土地及支出商旅整修費用等個人用途，合計詐領232萬9845元。

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