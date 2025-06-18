批傅崐萁地震後赴中、縣府抹黑災民 陳培瑜：罷免不適任立委

反共護台志工聯盟18日舉行「無能縣長、失能立委，花蓮人民還要忍多久？」記者會，立委陳培瑜（左）、花蓮縣議員楊華美（右）控訴國民黨立委傅崐萁將0403災後重建議題政治化，明顯是為了挽救罷免形象，並非真心為災民著想。（記者羅沛德攝）

2025/06/18 14:24

〔記者林哲遠／台北報導〕花蓮0403震後，花蓮災民重建家園的訴求仍步步維艱，民進黨立委陳培瑜、花蓮縣無黨籍議員楊華美今日召開記者會痛批，傅崐萁在震後第一時間譴責中央，卻放生花蓮人，跑去中國見政協主席王滬寧；爾後，花蓮縣政府又屢次將災民的訴求抹黑成側翼、政治操作，傅崐萁更拖到要被罷免了才在協助花蓮地方，面對如此不適任的立委，呼籲花蓮人投下罷免同意票。

陳培瑜指出，傅崐萁長期對花蓮的經營都是一個騙術，而他在花蓮創造的蚊子館，有2/3以上的經費都來自中央，傅不要再欺騙鄉親中央不給錢。她舉例，花蓮環保餐具清洗中心，一億多經費，有7成以上來自中央；雲產業整備計畫中央也補助7524萬。

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「去年花蓮0403大地震後，傅崐萁在第一時間譴責中央，卻放生花蓮人！」陳痛批，傅崐萁率國民黨立委前往中國去見政協主席王滬寧，這些年來傅崐萁自己越來越有錢外，真的看不出來花蓮有哪裡變好，呼籲花蓮人站出來投下罷免同意票，告訴傅崐萁與其傅隨組織「親共、舔共、賣台是沒有市場的，台灣人一點都不歡迎。

陳培瑜續指，以往地方重陽敬老禮金約在9月才會造冊發放，今年卻提早在7月初要提早發放，當然是因為傅崐萁要被罷免了；此外，傅崐萁現在花蓮地方掛的看板恐超過百面。

花蓮縣無黨籍議員楊華美提及，災民絕對不是側翼，0403地震迄今有很多災民仍無法回家，他們只想表達自己的心聲，卻被花蓮縣府、國民黨團指成政治操作、綠營側翼。她舉例，一名花蓮紅單社區監委黃展紅提及災民跟縣府沒有對口，花蓮縣府卻反嗆「政治操作」導致，幾位原本想出席表達訴求的災民不敢出面。

「我在今年一月在花蓮議會召開專案會議，釐清災民需求、協調重建資源！」楊華美直言，傅崐萁卻拖到已被罷免連署後才說要幫忙，傅崐萁身為花蓮唯一的立委，掌握如此大的資源，難道不能早點協助，而非等到一階通過、二階要起跑才匆忙處理。

楊華美批評，傅崐萁一邊說中央欺負花蓮人，一邊又拿著中央的資源邀功，0403大地震後，傅崐萁在臉書發出「禮盒山」影片，自稱是受災戶，這是要回不了家的災民情何以堪。

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