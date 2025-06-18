罷韓經驗全台實現！ 高雄隊支援大罷免首戰花蓮

民進黨立委沈伯洋（左起）、李昆澤、邱議瑩、黃捷、李柏毅、高雄市議員鄭孟洳、鄭光峰等，18日舉辦「高雄支援大罷免大成功！」記者會，首站將前往花蓮支援罷團。 （記者劉信德攝）

2025/06/18 13:24

〔記者謝君臨／台北報導〕大罷免即將邁入第三階投票階段，民進黨立委邱議瑩今（18）日號召高雄市民代共同舉行「高雄支援大罷免大成功」記者會，希望將2020年成功罷免高雄市前市長韓國瑜的經驗傳承給全台灣。邱表示，他的辦公室將轉型為支援大罷免的總部，也將集結高雄市民代支援各地罷團行動，第一站鎖定花蓮，希望把在國會毀憲亂政的頭號戰犯、國民黨立委傅崐萁成功罷免。

邱議瑩今偕同高雄市立委李昆澤、黃捷、李柏毅，及議員鄭光峰、鄭孟洳共同舉行記者會，原定出席的罷團領銜人、聯電創辦人曹興誠則因身體不適未到場，由民進黨立委沈伯洋代表「反共護台志工聯盟」出席。現場準備了印有「2025大罷免大成功 台灣贏！」的紅、黃色絲帶，盼廣為宣傳大罷免行動。

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邱議瑩說，國會可以喧嘩、表達意見，但不能違憲、不支持軍備、國防和民主。現在國會荒腔走板，希望透過罷免行動、投票，把台灣導入正軌，台灣面臨危險十字路口，盼號召所有台灣人民站出來支持罷免行動。邱說，他的辦公室將轉型為支援大罷免的行動總部，第一站鎖定花蓮，希望罷免傅崐萁能圓滿成功。

沈伯洋表示，國民黨從5月底至今大量包下全台看板，說要保護他們的立委，現在罷團如果要掛看板非常困難，不是找不到就是很貴，因此LED車或大家在陽台一起掛布條就很重要，盼用活動的方式，讓看板在全台各地宣傳，感謝高雄立委支援，希望大罷免大成功。

「罷免投同意、台灣更有利、民主也更有力！」李昆澤指出，罷免是秉持兩個原則，守護民主、守護高雄建設。本屆藍白立委聯手毀憲亂政，破壞民主原則，牽制行政院無法運作，對司法院進行強力政治干預；藍白更亂刪預算，若不改變立院結構讓政府預算正常運作，高雄會深受衝擊和傷害，大罷免一定要大成功。

黃捷說，2020年的高雄經驗是非常好的典範，希望高雄經驗可以全台實現，大罷免都能大成功。他也說，藍白惡修財劃法、總預算，高雄是受傷最慘重城市，直接影響台電電纜地下化等建設無法進行。此外，藍白過去力推毀憲亂政的法案，削弱國防力量、預算，大罷免也是攸關國家生存非常重要的轉捩點。

李柏毅表示，2020年高雄罷韓大成功，才讓賽馬場變成台積電。面對同一個路口，傅崐萁第一會期帶國民黨一堆立委去中國領命，第二會期依然故我，去香港領命，回來操控立院，讓中國更容易控制台灣。台灣不只面對內政問題，還有國安問題，希望將高雄人成功罷韓的經驗複製到全台灣，尤其是花蓮。

鄭光峰、鄭孟洳則說，罷免在立院作亂的立委，不是仇恨，是為了台灣未來，盼全台重開機，大家一起努力。

民進黨立委邱議瑩（左三）今號召高雄市民代共同舉行「高雄支援大罷免大成功」記者會，希望將2020年成功罷免高雄市前市長韓國瑜的經驗傳承給全台灣。（記者謝君臨攝）

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