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    獨派團體諷刺偽冒連署 掛牌「中國國民黨造假總部」

    台灣國18日到國民黨中央黨部前，舉行「中國國民黨造假總部」掛牌儀式，譏諷國民黨一路造假。（記者張嘉明攝）

    台灣國18日到國民黨中央黨部前，舉行「中國國民黨造假總部」掛牌儀式，譏諷國民黨一路造假。（記者張嘉明攝）

    2025/06/18 13:26

    〔記者施曉光／台北報導〕為了諷刺國民黨這次大罷免出現大量偽冒連署，台北市黨部主委黃呂謹茹等黨工遭起訴，獨派團體「台灣國」今日下午在國民黨中央黨部前召開「中國國民黨造假總部掛牌儀式」記者會，群眾在現場高喊「朱立倫不要當龜兒子」口號，還掛上「造假總部」的布條，宣布國民黨中央黨部正式改名為「造假總部」。

    「台灣國」質疑，國民黨主席朱立倫身為黨部最高領導人，下令以罷制罷的總舵手，卻對造假事件毫無檢討、懲處，還發明所謂「愛國者行動」，繼續煽動仇恨，踐踏民主，最終成為民眾黨的跟班小弟，百年大黨淪落至此，不勝唏噓。

    「台灣國」表示，從國民黨遍及全台各地的死亡者連署、偽造文書案件來看，造假應該是系統性、組織性、計畫性的詐欺行動，幕後黑手可能就是朱立倫，只要朱立倫不出面道歉，「造假總部」這面布條永遠留在台灣人民心中，釘在國民黨的歷史罪證上。

    台灣團結聯盟主席周倪安表示，幾個月前國民黨發起反惡罷運動，但結果卻是讓大家看到各地的國民黨部都發生抄襲作弊的事情，這樣的政黨在台灣執政了50年，如今卻淪為「詐騙黨」、「作弊黨」，大家無法接受，而且國民黨做錯事還不願意道歉，並向中國討救兵，朱立倫不只應該下台，還應該向全國人民道歉，

    「台灣國」理事長陳峻涵則諷刺朱立倫對「台灣國」來說是「功在黨國」，從另一個角度來看，「台灣國」反而應該要挽留朱立倫。

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