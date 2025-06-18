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    黃呂錦茹泣訴罷綠被追殺 吳思瑤：國民黨欠社會2個道歉

    民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

    民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

    2025/06/18 13:19

    〔記者陳政宇／台北報導〕台北地檢署起訴「雙吳」罷免提議書涉偽造案，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹昨在庭訊時做無罪答辯，並泣訴只因發動罷免綠委而被追殺，恐怕會死在獄中。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤今（18日）批評，國民黨欠社會2個道歉，起訴書已寫得很清楚，主謀還在甩鍋是司法迫害。

    台北地檢署昨將在押的黃呂錦茹、國民黨台北市黨部總幹事姚富文及書記長初文卿等3人移審台北地院。黃呂採無罪答辯，強調並無指示抄寫黨員名冊；姚、初皆認罪，但皆否認是黃呂指示或決定抄黨員名單。合議庭昨深夜近10時裁定黃呂、姚、初三人均應予羈押，並禁止接見、通信。

    對於黃呂錦茹的說法，吳思瑤今受訪表示，從起訴內容可清楚看到，涉案人坦承犯行、鐵證如山，國民黨集體式連署造假就是明確的違法行為，但國民黨身為國會第一大黨，卻沒有人願意道歉。

    吳思瑤說，國民黨明知自己人涉案，國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安及國民黨立委還衝北檢、北院，還多次在立法院利用質詢為難檢調人員，國民黨應該要為這種鬥臭司法、迫害司法的作為道歉。

    吳思瑤強調，到目前為止還等不到國民黨的道歉，至於黃呂錦茹採取無罪辯護，司法會做出適切合宜的判準，但若黃呂錦茹想要繼續訴諸悲情、繼續訴諸於這是司法迫害，相信會得不到台灣人的信任與接受。

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