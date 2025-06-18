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    首頁　>　政治

    黃國昌要國安簡報「直播」？ 黃創夏嘆：基本常識問題

    總統賴清德日前責成國安團隊規劃向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，民眾黨表示該場簡報「草率匆促且充滿政治算計安排」不出席。（資料照）

    總統賴清德日前責成國安團隊規劃向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，民眾黨表示該場簡報「草率匆促且充滿政治算計安排」不出席。（資料照）

    2025/06/18 13:29

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德日前邀在野黨主席聽取「重要國安情勢簡報」，民眾黨主席黃國昌希望可以「公開直播」，引發外界熱議，昨（17）日指稱該簡報「草率匆促且充滿政治算計安排」不出席。資深媒體人黃創夏指出，這是個「基本常識」問題，他也想問，國際上各國往例，「國安簡報」有「全程公開」或者「開放直播」嗎？

    總統賴清德日前責成國安團隊規劃向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，黃國昌表示希望可以公開直播，被民進黨發言人吳崢直嗆：「民眾黨不直播會滅亡嗎？」而黃國昌昨日痛批吳崢「心智不正常」，並澄清沒有要求全程直播，無關國安機密的時候直播就好。

    對此，吳崢說明，這個問題他已經解釋得很清楚，這場會議的性質就是分享國安資訊後進行綜合意見交換，實在沒辦法區分什麼時候講國安、什麼時候不講國安，如果要為了開直播而限制簡報後討論的範圍，那是本末倒置，喪失會議本身的目的，這個道理應該不難懂。

    對於國安簡報會上到底應不應該開直播？黃創夏今日在臉書PO文表示，這是個「基本常識」問題，他並反問：「請問各國（包含台灣）往例，現任總統安排與總統當選人之『國安簡報』有『全程公開』或者『開放直播』嗎？」

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