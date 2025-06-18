涉造假連署 基隆罷免領銜人獲20萬元交保、限制住居

法官裁定紀文荃（右）20萬元交保、限制住居。（資料照）

2025/06/18 13:13

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪涉造假連署案，連月來搜索、約談，已先後羈押罷免鄭文婷案領銜人紀文荃、國民黨仁愛區黨部主任張金發、基隆市政府前民政處長張淵翔、國民黨基隆市黨部前主委吳國勝、與罷免張之豪案領銜人游正義等5人；其中，首波被羈押禁見的紀文荃，在羈押屆滿2個月前，日前向法院聲請交保。法院昨晚裁定紀20萬元交保，並限制住居。

基隆地檢署指揮法務部調查局基隆市調查站，4月28日上午搜索國民黨基隆市黨部，約談國民黨基隆市黨部前主委吳國勝、書記長李銘議、總幹事蕭壯峰、罷免張之豪案領銜人游正義及備補領銜人許紹葉與紀文荃、張金發等7人，並於當晚9點左右祕密傳喚張淵翔後，以張淵翔、張金發、紀文荃等3人涉犯個人資料保護法、偽造文書等罪，有串證、滅證之虞向法院聲請羈押。

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紀文荃、張金發隔天（4月29日），即遭法院裁准羈押禁見，2人也成為藍營造假連署案中首波遭法院羈押禁見的被告。紀文荃在羈押期滿2個月前夕，委任律師本月16向法院聲請交保，法官昨徵詢承辦檢察官意見後，晚間9時許裁定紀20萬元交保，並限制住居；紀也成為目前在押5名被告中，首名獲交保的被告。

據指出，檢方在紀文荃涉造假連署案中，有關紀參與涉嫌造假連署的部分，已清查告一段落，且已鞏固紀涉案情節與共犯間的分工細節，因此同意紀交保出去，但明確曉諭紀獲交保後，不得與其他獲交保在外的共犯與證人碰面，甚至進行串證。

其餘3名在押被告，張淵翔則在檢方首波聲押時，獲法院裁定40萬元交保；經檢方提起抗告後，基隆地院5月6日召開第二次羈押庭後，裁准將張淵翔羈押禁見。吳國勝、與游正義則分別在5月8日與5月21日被檢方聲請羈押獲准。

罷免民進黨基隆市議員鄭文婷案領銜人紀文荃在2個月羈押期滿前聲請交保，基隆地院裁定20萬元交保，並限制住居。（記者林嘉東攝）

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