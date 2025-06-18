陳亭妃爭取敬老卡搭小黃 黃偉哲：要拿建設換福利「我沒意見」

南市敬老卡可免費無限次數搭乘台南市公車及小黃公車。（圖由南市府提供）

2025/06/18 13:16

〔記者蔡文居／台南報導〕立委陳亭妃與台南市議員陳秋萍、蔡秋蘭、吳通龍、陳碧玉、李偉智、周麗津、陳怡珍等今天共同發聲，希望市府儘速整合計程車等運具，推出敬老交通點數補貼計畫，重視台南市高齡人口與幅員廣闊的特性，讓長者通行更便捷。周麗津今天也在議會質詢市府，對此已研議了1年，敬老卡是否擴大？市長黃偉哲表示，中央的補助款減少，如果議會要犧牲建設、成就福利，他沒意見。

陳亭妃等人表示，台灣即將邁入「超高齡社會」，為了照顧長者通勤與就醫需求，六都紛紛推出敬老卡多元交通搭乘點數計畫，並普遍納入可用於計程車等彈性交通工具。然而，目前唯有台南仍未提供敬老卡計程車點數補貼。他們呼籲市府應提出具體改善方案，比照他縣市每月提供至少1000元點數補助，並優先推動可使用於計程車、台鐵與長照接送的整合制度，真正讓敬老卡「用的到、用的方便、用的有存在感」。

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黃偉哲表示，市府對長者、幼兒的照顧及年輕人對社宅需求等，都會一併來考量。但現在中央一般性補助款少了50多億元，統籌分配稅款到目前也少了23億元，加起來就已超過74億，所以現在面臨的問題就是說「要建設、還是要福利」，市府尊重議會的建議。

台南市社會局表示，台南市老年人口已逾37萬人，截至今年5月底已發放25萬6235張敬老卡。敬老卡可免費無限次數搭乘台南市公車及小黃公車；搭乘外縣市公車、捷運及輕軌等大眾交通運輸工具也可享有半價優惠。此外，因應長者特殊需求，也有復康巴士及長照交通接送補助。至於議員建議另增加搭乘補助，市府將評估整體財政狀況後研議。

市長黃偉哲表示，現在中央的補助款減少了，對新增的福利實在力有未逮，如果議會諸公要犧牲建設成就福利，他沒意見。 （記者蔡文居攝）

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