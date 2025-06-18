黃國昌「腳尾飯+蔥」！ 張益贍：是破壞司法不是司法迫害

名嘴張益贍。（資料照）

2025/06/18 14:40

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委黃國昌16日在立院質詢法務部長鄭銘謙「何為惡檢」，在質詢中更播放一段「檢察官問案音檔」，引發鄭銘謙不滿質疑，後續黃國昌又稱播放的只是示範帶而非檢察官的偵訊音檔，引發外界議論。對此名嘴張益贍表示，黃國昌「腳尾飯+蔥」，是破壞司法，不是司法迫害！

張益贍在臉書PO文表示，黃國昌「腳尾飯+蔥」是破壞司法，不是司法迫害！在國會之中可以「假設」不犯法，但若用AI變造偵訊「偵查錄音檔」，就是涉嫌偽造監調偵查的公文書，而在國會質詢的資料及詢答，都會被列入「立法院公告」，使用偽造資料質詢，會涉及使公務人員（議事人員）登載不實，亦涉嫌偽造立法院公報文書。

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張益贍指出，黃國昌企圖在質詢最後以「示範帶」脫罪，但法務部檢查署從未授權任何人以AI偽造方式製作「示範帶」，黃國昌的說詞，不足採信！黃國昌的目的就是透過國會質詢，大量在網路上傳播錯假訊息及謠言的信度。從質詢後，就可以在看到一對蔥、草剪輯短影音，攻擊司法，破壞司法的公正性！

張益贍直言，最另人不齒的是黃國昌的「腳尾飯+蔥」有人吃的很開心，當過檢察官的吳宗憲委員竟也大肆利用傳播謠言，攻擊過去的檢察官同僚！王義川「我川威武」，要求檢調要調查。法務部要硬起來，調查黃國昌偽造資料來源、製作者及傳播者。以斷絕未來用偽造資料的方式，製造謠言破壞司法的公正性！

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