南投縣選委會想拖過首波罷免投票？許美華：全國志工必集結拉同意票

罷免馬文君的埔里志工，已經開始出動宣傳罷免投票，但一直等不到審查結果和確定的投票日期。（罷團提供）

2025/06/18 12:55

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投罷免立委馬文君、游顥連署是全國第一個被要求補件，兩罷團3日、4日補送件，南投縣選委會卻仍在寄查詢單，罷團質疑故意拖延過第一波投票日，縣選委會表示，並未逾審查期限，27日開審查會議後即送中選會。反紫光奇遊團成員許美華表示，南投若拖過首波投票，屆時全國志工必集結拉同意罷免票。

罷免立委馬文君、游顥二階連署書補件審查，罷馬補送件3846件，罷游送2646件，各為要求補件數1531件、185件的2.5倍和14倍，兩罷團3日、4日補送件，但本週還有民眾接到縣選委會的查詢單，且有投二民眾被查詢有無連署罷免投ㄧ馬文君，大呼「太扯了」。

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由於補件數很少，縣選委會卻至今未審查完畢，投一罷馬領銜人曾郁凱說，罷馬5月初送件2萬748件，南投縣選委會18天審完，補件送3846件甚至到今天逾15天，質疑南投縣選委會故意要拖過20日中選會審查各罷團送件會議，不讓罷游罷馬排在第一波投票名單。

南投縣選委會解釋，依據《公職人員罷免案提議人及連署人名冊查對作業須知》規定，縣選委會收到罷免案連署人名冊後，應於40日內將查對結果送中選會，罷馬、罷游補件審查並未逾期，且縣選委會已預訂6月27日召開委員會會議，審查會議結束即送中選會。

許美華今天發文表示，請南投縣政府不要算計太多，人算常不如天算，如果南投罷免真的被南投選委會拖過第一波投票，保證屆時連她在內的全國志工，一定集結南投縣，幫馬文君和游顥拉同意票。

罷游志工也開始在夜市宣講，請民眾投票罷免游顥。（資料照，罷團提供）

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