中共打造「福馬同城」生活圈 陸委會批統戰升級新包裝

中共日前發布「福州打造福馬同城生活圈先行先試第二批政策」，要增進福馬融合發展；陸委會今日示警，同卡同城同生活，此為統戰升級新包裝。（圖擷取自陸委會臉書）

2025/06/18 12:53

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共日前發布「福州打造福馬同城生活圈先行先試第二批政策」，要增進福馬融合發展。陸委會今日示警，同卡同城同生活，此為統戰升級新包裝。

陸委會發文表示，中共2024年發布「福馬同城生活圈」第一批10項措施後，近期再度以「經濟利益、同等待遇、生活便利」發布第二批政策，強化統戰企融的意圖明顯。

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陸委會指出，中共利用福州與馬祖的地理鄰近性，將「福馬同城生活圈」列為支持福建建設兩岸融合發展示範區的重要項目，並做為促統促融指標。

陸委會強調，中方去年公布的10項措施，實際效益有限，部分項目如「福馬同城通卡」，因有違法疑慮，已遭監察院調查。檢視陸方本次公布的10項舉措，提供所謂的融入兩岸共同市場、生活便利化，以及加強福馬同城交流等利益，仍是「口惠實不至」的統戰宣傳。

陸委會也提醒國人，中國面臨美中關稅戰、經濟下行、財政困難、失業增加等情況，赴中投資創業及發展存在高度風險，務必謹慎思考。

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