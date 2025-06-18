竹市議會罷免與反罷免手舉板爆藍綠議員口角衝突 議會數度暫停

新竹市議會議事堂內因罷免與反罷免手舉板的擺放位置，爆發藍綠議員數度口角衝突，雙方你來我往，火藥味十足，衝突時間長達20分鐘，也導致議會數度暫停。（記者洪美秀攝）

2025/06/18 12:57

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會今天上演藍綠議員因罷免與反罷免的手舉板爆發嚴重激烈衝突，民進黨團聯合質詢時，議員陳建名在市政總質詢時將同意罷免高虹安的手舉板擺在自己座位前，後續國民黨團質詢時則把更大的手舉板擺在代理市長邱臣遠與市府官員前，但直到11點民進黨團聯合質詢時，綠營要求將藍營的反罷免手舉牌收走時，雙方爆發數度激烈口角。

主席市議員陳啟源也即時裁示，雙方你來我往吵成一團，也讓議會質播數度中斷，經爭吵20分鐘後，在民進黨團要求議事組清理手舉板後才接續後續1小時的總質詢。

請繼續往下閱讀...

藍綠議會今天因手舉板擺放的位置，藍綠議員數度爆發嚴重口角，雙方也在議事堂上吵架，藍營議員批「綠能你不能」，質疑在國民黨質詢時，民進黨議員的手舉牌還留在議事堂，因此在民進黨團聯合質詢時堅不撤掉藍營放在議事堂內的手舉板。而綠營則稱是將手舉板擺放在自己的座位上，並未影響藍營質詢，並批國民黨團是多數暴力，批國民黨仗勢人數多，侵犯綠營議員質詢，並要求議事組及擔任主席的議員陳啟源清理民進黨團總質詢的直播畫面，要求任何有關反罷免的手舉板都能清理掉。

議會議事堂也在藍綠議員的長達20分鐘的口角衝突數度中斷暫停，在陳啟源裁示要求議事組整理及清理現場有關藍營的手舉板後，才開始接續民進黨團的聯合質詢。

新竹市議會議事堂內因罷免與反罷免手舉板的擺放位置，爆發藍綠議員數度口角衝突，雙方你來我往，火藥味十足，衝突時間長達20分鐘，也導致議會數度暫停。（（記者洪美秀攝）

新竹市議會議事堂內因罷免與反罷免手舉板的擺放位置，爆發藍綠議員數度口角衝突，雙方你來我往，火藥味十足，衝突時間長達20分鐘，也導致議會數度暫停，連主席市議員陳啟源也無法制止。（（記者洪美秀攝）

新竹市議會議事堂內因罷免與反罷免手舉板的擺放位置，爆發藍綠議員數度口角衝突，雙方你來我往，火藥味十足，衝突時間長達20分鐘，國民黨團質詢時也把手舉板放好放滿，但在民進黨質詢時堅不撤掉手舉板。（（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法