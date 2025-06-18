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    挨批質詢播「示範帶」涉偽造文書 黃國昌反嗆「民進黨雙標」

    民眾黨立委黃國昌質詢時針對「示範帶」風波說，若他違法，就請檢察官趕快偵辦，如果民進黨立委不懂法律，可以去請教前政委羅秉成。（記者劉信德攝）

    民眾黨立委黃國昌質詢時針對「示範帶」風波說，若他違法，就請檢察官趕快偵辦，如果民進黨立委不懂法律，可以去請教前政委羅秉成。（記者劉信德攝）

    2025/06/18 12:21

    相關新聞請見：

    黃國昌質詢播放真假不明「示範帶」 王義川向法務部告發偽造文書

    〔記者鄭景議／台北報導〕民眾黨立委黃國昌日前質詢法務部長鄭銘謙，聲稱要播放檢察官問訊錄音，隨後卻稱只是「示範帶」，引發輿論譁然；民進黨立委今天（18日）在立法院司法及法治委員會群起痛批偽造文書。對此，黃國昌反嗆，說播放「示範帶」涉及偽造文書是「台灣法學的第一大發現」，還舉例民進黨2012年「追緝惡檢」播放實際的應訊光碟，當年群起鼓手叫好，現在是「雙標」嗎？

    黃國昌說，2012年立委在「追緝惡檢」時，面對涉及民進黨政治人物貪污案，不只播偵訊錄音檔，還播放實際的應訊光碟，當時民進黨立委群起鼓手叫好，還說「司法就是應該這樣被監督，惡檢就是應該這樣被追緝」，當時都沒有違反法院組織、個人資料保護法的問題，行政院政務委員羅秉成出席記者會還說為什麼不能公開光碟？

    黃國昌表示，民進黨今天「拿到權力後完全變了嘴臉」，他鼓勵檢察官馬上對他啟動偵辦，他也準備「拜讀起訴或不起訴處分書」。黃國昌還稱，民進黨對他發動的「誣告」，「勝訴率是零」，上一個告他的就是立委許智傑，「許志傑明明知道自己不開院會去找吳乃仁吃香喝辣是事實，還要按鈴指控，結果按鈴完照片就出來了」。

    民眾黨立委黃國昌質詢時反嗆民進黨「雙標」，還說如果民進黨立委不懂法律可以去請教前政委羅秉成。（記者劉信德攝）

    民眾黨立委黃國昌質詢時反嗆民進黨「雙標」，還說如果民進黨立委不懂法律可以去請教前政委羅秉成。（記者劉信德攝）

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