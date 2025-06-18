藍白拒參加國安簡報 民進黨：中共最開心

民進黨立委王義川（右）、發言人吳崢（左）召開「日防夜防家賊難防藍白為何還在擋國安？」記者會。（記者王藝菘攝）

2025/06/18 11:44

〔記者陳政宇／台北報導〕總統賴清德邀請在野黨主席今（18）日聽取國安簡報，民眾黨主席黃國昌與國民黨主席朱立倫昨天先後宣布不參加，導致會議破局。對此，民進黨批評，會議目標是朝野共商國安、強化台灣對抗中共的能力，但遺憾朱立倫被黃國昌牽著走而流局，很顯然是中共最開心。

民進黨今天召開「日防夜防家賊難防，藍白為何還在擋國安？」記者會，由立委王義川、發言人吳崢出席說明。媒體關切，國民黨原對國安簡報樂觀其成，卻在民眾黨表態後跟進宣布缺席，朱立倫是否淪「白營小弟」。

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對此，王義川，黃國昌阻擋國安簡報，朱立倫這個學人精就追上去，但朱正在拚國民黨主席，本可藉此機會宣示為台灣最大在野黨黨主席，結果跟在黃的後面，讓國民黨黨員失望，「你倒了、沒機會了」。

王義川並形容，若中華職棒總冠軍賽即將開打，黃國昌卻要求要打籃球、排球，甚至百米、馬拉松。他強調，賴總統早在5月20日就說要做國安簡報，總統府秘書長潘孟安5月21日就致電說明，但黃國昌執意要直播，種種說法只是為逃避簡報找藉口，即使答應他所有條件，黃仍會不斷變換理由，根本是作秀、不要再牽拖。

民進黨發言人吳崢則補充，朱立倫曾多次公開喊話希望與賴總統會面，但當總統就其最重要職權、國防外交及兩岸議題邀請會談時，朱卻因黃國昌而不去，這非常可惜，也讓人擔心朱立倫是否受外部影響、無法自己做決定，現在藍的都被白的牽著走。

媒體追問，黃國昌兩度阻擋朝野對話，是否擔心背後有對岸授意？吳崢表示，目前尚須更具體的資訊才能指控，但有1點非常清晰：原定3小時的國安簡報，其中2小時專題報告，內容涵蓋國防部的「中國軍事擴張與國軍應對」、外交部的「全球外交局勢挑戰」、陸委會「當前中國情勢及兩岸關係挑戰」、國安局「中國混合戰威脅」，賴總統盼朝野共商台灣應對中共威脅及強化國安。

吳崢強調，當在野黨主席紛紛選擇缺席，導致會議流局，「誰最開心？很顯然中共最開心」，呼籲朱立倫與黃國昌，別將政黨及個人政治利益的考量置於國安之前。

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