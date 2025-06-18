租金補貼要地方自籌？蔣萬安批中央「邏輯矛盾」

台北市長蔣萬安18日出席台北市中正運動中心整新啟用記者會，會前受訪，針對內政部要求地方分攤中央擴大租金補貼經費，批評中央「前後邏輯矛盾」，「話都你在講、刀都你在砍」。（記者塗建榮攝）

2025/06/18 11:55

〔記者孫唯容／台北報導〕因應新版財劃法，中央擴大租金補貼經費明年起將由中央與地方共同分攤，內政部近日發函六都，各縣市將分擔租屋補貼10%至40%不等，台北市被要求自籌40%。台北市長蔣萬安今（18）日受訪時，批評中央「前後邏輯矛盾」，「話都你在講、刀都你在砍」。

內政部長劉世芳指租金補貼政策是按照地方制度法跟財政收支劃分法執行，而新版財劃法3月公告，中央經費將減少、地方會增加，考量新的籌編比例原則後，才決定發文給六都，明年起中央與地方共同分擔租金補貼，不過分擔比例仍須再討論。

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蔣萬安今出席台北市中正運動中心整新啟用記者會，面對媒體訪問，他表示，還是無法理解，中央因為財劃法修正三讀通過要砍地方補助款的租金補貼，但是另一方面中央又提出釋憲，認為財劃法違憲，「這不是前後矛盾、邏輯錯亂罵，話都你在講、刀都你在砍」，卻「都砍向辛苦的老百姓」。

媒體也問及，劉世芳今天也說假設政策不變，未來將朝追加預算方式，桃園市長張善政也可能支持？蔣萬安說，張善政願意積極與中央溝通，其實反映地方的心聲，這次行政院「違法苛扣」地方補助款，希望中央懸崖勒馬，即刻將已經核定的補助款撥給地方。

蔣萬安也說，不分藍綠的縣市首長，都不贊成行政院這樣的做法，對台北市來說就是盡最大力量，為辛苦市民朋友、孩子、老人家、身障弱勢，爭取他們應有的權益。

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