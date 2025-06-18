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    共軍攻台機率升高 顏擇雅：大罷免成功可以重新壓低

    民進黨立委沈伯洋（左起）、李昆澤、邱議瑩、黃捷、李柏毅、高雄市議員鄭孟洳、鄭光峰等，18日舉辦「高雄支援大罷免大成功！」記者會，首站將前往花蓮支援罷團。 （記者劉信德攝）

    民進黨立委沈伯洋（左起）、李昆澤、邱議瑩、黃捷、李柏毅、高雄市議員鄭孟洳、鄭光峰等，18日舉辦「高雄支援大罷免大成功！」記者會，首站將前往花蓮支援罷團。 （記者劉信德攝）

    2025/06/18 13:14

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近年印太地區不平靜，除了中國威脅擴張，對台乃至對日、南海等地區動作頻頻，朝鮮半島局勢也堪憂。對此作家顏擇雅表示，中共全力圍剿沈伯洋，可見中共真的在意台灣人有沒有民防意識，過去一年的共軍攻台機率當然有在升高，但我們還是可以做很多事，把它重新壓低。讓大罷免成功就是一種方式。

    顏擇雅在臉書PO文表示，前兩天發文寫說支持大罷免是因為她為台海局勢感到憂慮，觸及率以她貼文來說算是高的，還有長輩來訊問，沒有美金屆時能逃到哪裡，事情永遠都在變化的。

    顏擇雅指出，中共全力圍剿沈伯洋，可見中共真的在意台灣人有沒有民防意識。這事也不是無跡可尋。大家記不記得2023年5月有一則新聞，有《阿共打來怎麼辦》一書的購買者接到不明來電，對方自稱「誠品書局市場部」，打電話過來是要了解看法，還接連丟出「中國軍力很強，台灣絕對不可能戰勝」、「美國不會幫忙」、「台灣軍人懼戰」、「國民黨比較好」、「統一台灣勢必發生，投民進黨就是武統，投國民黨就是和平統一、一國兩制」等言論。

    顏擇雅續指，這則新聞一看，就知道是中國對台系統正在做「質化研究調查」，他們知道《阿共打來怎麼辦》一書會減少台灣人對於共軍侵台的恐懼，所以他們需要好好調查，研究一下哪一種論述有效，可以把台灣人恐懼重新提升起來，為什麼？因為只要台灣人一點都不怕，中共就很難評估侵台成本與風險，「武統」就變成一場沒有把握的仗，可能拖垮中共政權的仗，甚至促成台灣獨立而把中共領導人變成千古罪人的仗。這樣，誰還敢下令打台灣？

    顏擇雅直言，藍白這兩年，對於台灣民防意識的攻擊抹黑真的超多的，光這點，我們就應該支持大罷免。

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