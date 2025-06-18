列出民眾黨團AI法案內容 林俊憲批黃國昌「自己立的法自己犯」

林俊憲列出民眾黨團提出的AI法案版本，強調黃國昌「自己立的法自己犯」，到現在還不敢承認「示範帶」是偽造的，「雙標偽君子」莫過於此。（資料照）

2025/06/18 11:43

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立法院黨團總召黃國昌16日因質詢時播放偵訊「示範帶」引發爭議，民進黨立委林俊憲今（18日）發文指出：「立法要求處罰AI偽造的是誰？黃國昌，公然拿AI偽造音檔誤導大眾的是誰？還是黃國昌。」林俊憲也列出民眾黨團提出的AI法案版本，強調黃國昌「自己立的法自己犯」，到現在還不敢承認「示範帶」是偽造的，「雙標偽君子」莫過於此。

林俊憲指出，民眾黨團提出的《人工智慧發展及管理條例草案》第29條：「人工智慧系統用於生成或操縱影像、音訊、影片等內容，其內容近似於現存在之人、物、地點或其他實體事件，且依一般社會觀念易被認為真實者，其研發者，或提供產品、服務之自然人、法人、機關、機構或團體應揭露其內容為人為生成、製造。」

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林俊憲表示，民眾黨要求AI製作的內容如果會被人誤認為真實的，無論是個人還是公司團體都有揭露的義務，「自己立的法自己犯」，立法要求揭露的黃國昌，到現在還不敢承認他播的所謂「示範帶」是偽造的，林俊憲說：「『雙標偽君子』莫過於此。」

林俊憲提到，在民眾黨團提出的草案37條，明訂未盡揭露義務的處罰方式，最高罰鍰為2億元，若是企業犯法還可被勒令停業。林俊憲表示，重罰AI偽造確實有其必要，畢竟民眾黨主席都親自示範濫用生成式AI的後果，因此他也要求數發部長，一定要把類似條文納入院版草案中。

最後林俊憲則質疑：「國昌主席，為了不讓大家懷疑你重罰AI偽造的決心，是不是該先自罰個2億，捐給國庫呢？」

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