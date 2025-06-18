接見美眾院「台灣連線」訪團 顧立雄：台灣是印太可信賴成員

國防部長顧立雄17日接見美國聯邦眾議院「國會台灣連線共同主席貝拉議員及訪團成員，感謝長期對台灣民主自由的肯定與支持。（國防部提供）

2025/06/18 11:25

〔記者方瑋立／台北報導〕美國聯邦眾議院「國會台灣連線（CTC）」近日訪台，國防部長顧立雄昨（17）日下午接見CTC共同主席貝拉（Ami Bera）議員及訪團一行，感謝訪賓對台灣民主自由的肯定支持，期望台美雙邊能夠持續深化交流，共同創造區域的和平穩定。

CTC訪團自16日至18日訪問台灣，成員包括眾議員貝拉、艾莫（Gabe Amo）、貝爾（Wesley Bell）、薔森（Julie Johnson）、梅可布萊德（Sarah McBride）、歐謝夫斯基（Johnny Olszewski）及所屬幕僚；貝拉在國會長期推動友台法案，堅定支持台灣國際參與、反制中國法律戰，訪團其他成員也積極以具體行動展現對台支持，並於國會發言公開力挺台灣。

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顧立雄會中表示，貝拉長期以來都是台灣堅定的友人，領銜提出與連署各項友台議題及倡議，包括台灣國際團結法案（Taiwan International Solidarity Act）、台灣保證法（Taiwan Assurance Implementation Act）， 以及第1127號決議案，展現跨黨派對台灣的支持，強化台灣防衛能力，並促進區域安全穩定。

顧立雄進一步說，貝拉（Ami Bera）議員去年訪台期間曾指出，「台灣的未來應該由台灣人民決定」，並強調「在21世紀，不容許任何的侵略行為。」他非常感謝議員為台灣發聲，展現對民主價值的信念，與對台灣安全的深切支持。

顧立雄強調，面對威權主義擴張與灰色地帶威脅升高，台灣為印太地區可信賴的夥伴，致力強化自我防衛力量，並深化與美方的交流與合作。相信在貝拉（Ami Bera）議員及跨黨派友台議員的推動下，台美安全伙伴關係將更加穩固。

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