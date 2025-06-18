黃國昌拿假資料質詢挨批 李忠憲：誰才是真正的共犯？

學者李忠憲。（資料照）

2025/06/18 13:11

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委黃國昌日前質詢法務部長鄭銘謙，聲稱要播放檢察官問訊錄音，隨後卻稱只是「示範帶」，引發輿論譁然；對此成功大學教授李忠憲表示，用AI說謊，用無恥操控：從黃國昌到詐騙集團，誰才是真正的共犯？當AI成為權力操控的工具，當政治人物濫用技術誤導大眾，人民的反制不只是罷免，更是對倫理與真實的守護。

李忠憲在臉書PO文表示，人工智慧的迅猛發展為人類社會帶來前所未有的便利，但同時也撕開了一道深不見底的倫理裂縫。立委黃國昌於立法院質詢時播放了一段AI合成的音檔，聲稱是某檢察官對人民不當質詢的「證據」。儘管事後遭法務部質疑真偽，他卻未明確交代來源與技術細節。這段「模擬卻無誠信」的音檔，揭開了政治人物如何利用AI操弄輿論，顛覆公共討論的信任機制。

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李忠憲指出，然而，更令人震驚的是，這類AI技術也被詐騙集團掌握並精緻化應用。根據最新報導，一名台北婦人因接到假冒銀行來電，誤信帳戶遭冒用。之後一連串AI模擬的假警局畫面、視訊「地檢署」人員偵訊，甚至還搭配偽造文件與多聲道語音，令她誤以為身陷刑事案件。在高度恐懼下，她寄出提款卡與密碼，最終退休金與積蓄共8891萬元被詐騙一空。這起案例不是科幻小說，而是真實發生在你我社會的噩夢。

李忠憲續指，兩件看似無關的事件，其實共通地指出：當人工智慧得以「複製人性」，而使用者卻毫無倫理自覺時，科技就成為騙術的最高階形式，海德格曾指出，科技不只是中立工具，而是揭示真理的一種方式。AI語音與影像的擬真能力，早已不是單純「方便使用」的技術，而是足以操控人類認知與判斷的權力工具。當政治人物如黃國昌，選擇不明示技術使用背景、將AI產物當作「證據」使用時，他不只違反民主討論的誠信原則，更危及社會的語言信任系統。

這種行為正如哲學家哈里·法蘭克福所說的「Bullshit」：說話者並不關心真偽，而只在乎說服效果與情緒操作。與謊言不同，Bullshit 並非關心真偽，而是徹底無視真理，只為操控聽者情緒與反應。黃國昌的行徑，正符合這種語言詐術。

李忠憲分析，黃國昌拒絕說明AI音檔來源，卻又強調「只是表現效果」，平台業者允許deepfake技術流通，卻不強制標示或偵測，詐騙集團當然惡毒，但他們只是鑽入制度與社會鬆動地帶的投機者，問題是，誰為這場倫理失序負責？立法機關至今未針對AI模擬語音與影像作出明確規範。教育體系也未針對青少年進行AI識假教育。政府機關尚未建立有效的AI詐騙即時預警與通報機制。整體社會仍以為這些「科技犯罪」只是個案，殊不知：這是我們對誠信與尊重的共識正在瓦解的徵兆。

李忠憲補充，AI詐騙的真可怕之處，不在於技術本身，而在於我們願意用它來說謊、操弄與無責任地進行人際關係。技術沒有靈魂，但我們有。當人類選擇將科技作為操控他人的工具時，那不只是欺騙受害者，也是背叛了自己作為道德主體的本質，是時候正視人工智慧時代的第一個大災難，不是來自機器的反叛，而是來自人心的墮落。

李忠憲直言，當AI成為權力操控的工具，當政治人物濫用技術誤導大眾，人民的反制不只是罷免，更是對倫理與真實的守護。

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