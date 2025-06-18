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    黃國昌質詢播放真假不明「示範帶」 王義川向法務部告發偽造文書

    民進黨立委王義川今日在立法院司法及法制委員會上，當場向鄭銘謙告發黃國昌涉嫌偽造文書罪。（記者鄭景議翻攝）

    民進黨立委王義川今日在立法院司法及法制委員會上，當場向鄭銘謙告發黃國昌涉嫌偽造文書罪。（記者鄭景議翻攝）

    2025/06/18 11:31

    〔記者鄭景議／台北報導〕民眾黨立委黃國昌日前為了質詢法務部長鄭銘謙，播放一卷檢察官問案的「法務部示範帶」，真假不明遭質疑是由AI合成，對此民進黨立委王義川今日在立法院司法及法制委員會上，當場向鄭銘謙告發黃國昌涉嫌偽造文書罪。

    王義川質詢時詢問鄭銘謙，立委在質詢台上，用來源不明的示範帶，影響司法公正及社會觀感，現在卻龜縮不敢提來源，法務部的新聞稿中說會對這樣的情形研議相關規定，是哪一部分的相關規定？並且質問，若非當事人、律師，能夠在案件中拿到光碟嗎？如果有人看過筆錄，接著找兩個人「出來演」，這樣做是否恰當？

    對此鄭銘謙表示，所有案件相關的偵訊過程，法庭的錄音錄影，依照訴訟法第33條，只能在法庭上行使防禦權使用，不能做其他非正當使用，任意使用可能有違反個資法的問題，若是律師洩露，可能違反律師管理規範，審理中的案件要有獨立審判空間，播放示範帶法務部認為是混淆視聽，不贊成。

    司法院副秘書長王梅英則表示，所有案件法官都要獨立審判，若用輿論來製造無形壓力，確實會對法官造成影響。

    王義川接著表示這就是「妨害司法公正」，若有人拿了、聽過偵訊筆錄，用AI來模仿當事人的聲音，以此公開播放，變造、偽造相關文書，就是偽造文書罪，他要當場告發黃國昌行使偽造文書罪，請鄭銘謙轉相關檢察署偵辦。

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