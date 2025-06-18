控鄭正鈐收中共資金、洩密、貪污 林志潔赴北檢告發喊：下架

新竹「雙罷」發言人林志潔（圖中）、領銜人戴振博（右）與律師陳又新（左），今赴台北地檢署（圖為北檢）及高檢署，告發國民黨立委鄭正鈐涉犯貪污治罪條例、國安法、政治獻金法及刑法公益侵占等罪嫌。（記者王定傳攝）

2025/06/18 11:16

〔記者王定傳／台北報導〕新竹「雙罷」以接獲國民黨立委鄭正鈐助理的檢舉，指控鄭涉收受中共資金還洩密給國台辦，並要求廠商代為支付助理薪資，另浮報助理薪資藉此侵占政治獻金，還有未替助理投保勞健保、濫用立法院公務車等行為，「雙罷」發言人林志潔、領銜人戴振博與律師陳又新，今赴台北地檢署及高檢署，告發鄭涉犯貪污治罪條例、國安法、政治獻金法及刑法公益侵占等罪嫌，並呼籲民眾下架鄭正鈐。

對於種種指控，鄭正鈐昨回應，他從政期間從未接受中國任何資助，也未交付任何影響國安的機密資料予國台辦，罷免行動顯然只剩抹黑、抹紅這一招。任何人若持有任何證據，都歡迎來告。針對接二連三不實的指控，也將進行法律追訴，絕不寬貸。

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林志潔的告發狀指出，依鄭的助理即「吹哨者」檢舉，鄭擔任民意代表期間，長期接受中共資金，再指示助理透過微信回覆國台辦訊息，將我國政府檔案傳遞給國台辦，涉違反國安法；另一方面，有廠商希望透過鄭「喬事」或請託取得標案，不論有無成功，鄭都會以此要求對方支付助理薪資，涉收不正利益。

告發狀還指，鄭還製作低薪高報不實文件，藉以將超出助理實際領取薪資部分的政治獻金侵占入己，甚且為蠅頭小利，竟未依法為助理投保勞健保，濫用立院公務車以節省油費及過路費，另長期不當使用隨扈員警，要求隨扈協助其駕車從事競選及反罷免活動。

林志潔說，鄭正鈐昨天的回應就是「不回應、不負責、不誠實」，這名「吹哨者」看到後十分生氣，認為鄭避重就輕、不悔改；「吹哨者」說，鄭擔任議員到立委都有接受中共資助並傳輸政府檔案行為外，若有民眾請託事情，即使未成，鄭都會要求民眾支付助理薪資。

林志潔說，鄭擔任民意代表，卻不是為了選民服務，而是利用民意代表工作在週轉與賺錢，「我們真的不需要這樣週轉、賺錢危害國安，而且還不幫員工投保勞健保的慣老闆，呼籲新竹市民下架這樣賣台不適任的慣老闆立委鄭正鈐」。

林志潔還說，「一個債台高築、負債累累跟詐騙集團糾纏不清，遭法院認證有上百個官司的立委，可以想像他會把立委職務拿來作為週轉與賺錢的工具也不足為奇，更令人擔心的是，中共一定會運用這樣的破口來進行滲透，因此呼籲大家把這些舔共賣台的立委一起下架，還台灣社會安全，還國會正常秩序」。

陳又新則指，鄭涉嫌收受中共資金及傳輸資料，涉違反國安法；要業者支付助理薪資部分則涉貪污；低薪高報私聘助理費並侵吞差額助理費部分，因不是公費助理而涉公益侵占等罪嫌。

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