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    分析大罷免情勢 黃暐瀚：北市「這四位」都很可能會被罷掉！

    前聯電董事長曹興誠、反共護台志工聯盟志工上午親赴國民黨中央黨部下辯論戰帖，邀國民黨主席朱立倫進行大罷免的公開辯論，卻遭國民黨放置大聲公播放「囚鳥」反諷嘲笑。（圖取自曹興誠臉書）

    前聯電董事長曹興誠、反共護台志工聯盟志工上午親赴國民黨中央黨部下辯論戰帖，邀國民黨主席朱立倫進行大罷免的公開辯論，卻遭國民黨放置大聲公播放「囚鳥」反諷嘲笑。（圖取自曹興誠臉書）

    2025/06/18 11:45

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免即將進入3階投票熱戰，資深媒體人黃暐瀚指台北市五位國民黨立委，除了羅智強之外，另外四位都很可能會被罷掉！而其中又以徐巧芯最為危險，民調結果卻對藍委相當不利，後續民意的發展，值得觀察。

    黃暐瀚在臉書PO文表示，五藍委，四危？鏡電視昨天公布罷免民調，結果對國民黨「非常不利」，儘管社會普遍不支持「大罷免」，但得投進票匭的意見才有計算價值，以「一定會去投票」的選民意見來看：王鴻薇（-18.5）支持罷免55.4%反對罷免36.9%、李彥秀（-9.3）支持罷免52.8%反對罷免43.5%、羅智強（+7.8）支持罷免44%反對罷免51.8%、徐巧芯（-21.6）支持罷免60.5%反對罷免38.9%、賴士葆（-22.6）支持罷免60.6%反對罷免38%。

    黃暐瀚分析，簡單地說，北市五位國民黨立委，除了羅智強之外，另外四位都很可能會被罷掉！而其中又以徐巧芯最為危險，由於這份民調的藍綠採樣比為「綠29.2藍23.6」，差距不到6%，但民調結果卻對藍委相當不利，後續民意的發展，值得觀察。

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