馬英九讚習近平「脫貧」成就罕見 立委批：自降格調

前總統馬英九17日與國台辦主任宋濤會面，馬特地打紅色領帶，宋濤打藍色領帶。當宋濤提及一個中國原則、九二共識和反對台獨時，馬兩度點頭表示認同。（圖擷取自微博）

2025/06/18 10:56

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前總統馬英九參加完海峽論壇後，昨天在中國國台辦主任宋濤陪同下，走訪中共宣傳「脫貧攻堅」的福建省壽寧縣下黨鄉。馬英九更說，習近平總書記讓近億中國人民「脫貧」，是古今中外罕見的成就。立委批評，甘願自我矮化，放棄對等尊嚴，參與習近平的統戰工作，完全是自降格調。

馬英九17日晚間在福建省三都澳迎賓館與宋濤會面，兩人領帶「交換顏色」，馬特地打紅色領帶，宋濤打藍色領帶。當宋濤提及一個中國原則、九二共識和反對台獨時，馬英九兩度點頭表示認同。

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馬英九表示，新農村建設是中國「扶貧計畫」的開創試點，習近平總書記讓近億中國人民「脫貧」，是古今中外罕見的成就，也是對中華民族的歷史性貢獻，令人深感敬佩與感動。

對此，民進黨立委賴瑞隆今日受訪表示，習近平上台以來讓台海關係更加緊張，對台採取強硬做法，中國軍機艦不斷擾台，甚至提出「一國兩制台灣方案」，軍事威脅、滲透都更加嚴重。

賴瑞隆指出，習近平比起江澤民、胡錦濤，對台灣人民非常不友善，但馬英九對習的評價跟大家很不一樣，馬身為中華民國前總統，應該站在台灣這一邊，「多肯定台灣的成就，多肯定自由民主，要求習近平應該善待台灣」。

賴瑞隆批評，海峽論壇是中共統戰平台，設定了一個中國的框架，馬卸任後還去參加，甘願自我矮化，放棄對等尊嚴，參與習近平的統戰工作，「馬英九是自降格調、自失格局」。

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