花蓮罷免傅崐萁首波文宣 控傅震災後棄花蓮赴中

罷免傅崐萁即將進入第三階段投票，罷團反共護台志工聯盟在花蓮推出首波文宣，民進黨公職今天協助在市場發送。（記者王錦義攝）

2025/06/18 10:44

〔記者王錦義／花蓮報導〕罷免傅崐萁即將進入第三階段投票，罷團反共護台志工聯盟在花蓮推出首波文宣，內容除請民眾同意罷免傅崐萁，也使用傅崐萁在去年0403地震後，在會期赴中與中國政協王滬寧會談，民進黨公職今天協助罷團在花蓮市復興市場發送文宣，縣議員張美慧說，地震後花蓮人受苦受難，傅崐萁赴中吃香喝辣，整天忙著政治鬥爭棄花蓮不顧，傅崐萁自稱代表中央政府跟中國談了什麼？

「夠了！不要讓他代表你」，文宣正面使用傅崐萁與王滬寧握手眉開眼笑的開心模樣，內文控訴：「花蓮人受苦受難，傅崐萁赴中吃香喝辣，0403大地震後餘震不斷，傅崐萁拋棄花蓮鄉親赴中請命，時至今日重建家園遙遙無期。」，文宣強調「窮花蓮、富崐萁」，另一面則是希望人民投下同意罷免的選票。張美慧說，傅崐萁去香港的時候自稱代表中央政府，傅崐萁做好立委份內工作，不要一直去破壞憲法侵犯行政權，就不會面臨罷免。

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縣議員胡仁順說，這幾天只是有災民出面訴說這一年的沈重心境，竟然遭到傅友友陣營聯合縣府、國民黨無情的打壓，傅崐萁也持續地躲在背後，過去這1年間完全漠視災民的聲音，傅崐萁可以告訴花蓮鄉親在0403後為災民做了什麼實質的幫助？不顧災民的痛苦在會期中帶著10多個國民黨立委，不開會跑到中國做了什麼？3月在植樹節公開活動中，把有意見的葉爸老師拉出去，面臨輿論風暴才匆忙找災民北上轉移焦點。

「傅崐萁20年來有真正完成給花蓮1條安全回家的路嗎？」縣議員林則葹說，0403地震後，每每大雨，蘇花改未改善的地方就坍崩中斷，但民進黨2020年計畫要蓋蘇花安，地方對路線有疑慮、對生計有擔憂的時候，傅崐萁在哪裡？傅崐萁有替這些部落的民眾來跟中央，或者是地方政府來做協調嗎？讓這個部落會議能快速的通過嗎？也沒有，讓蘇花安一直拖到去年才獲地方同意通過，傅崐萁到底躲去哪裡了？

張美慧說，傅崐萁去香港說代表中央政府，在花蓮也常常看到傅崐萁猶如縣長之姿直接分配未來財劃法修正後的金額，誰讓傅崐萁代表中央政府？誰讓傅崐萁代表花蓮縣長？傅崐萁混淆他的角色他的立場，到底以為自己是誰？還是覺得他是花蓮縣長還在花蓮縣政府主宰一切嗎？在中央也亂砍亂刪預算害到花蓮，人民發起罷免就是要告訴傅崐萁請做好立法委員的工作，今天就不會面臨要被罷免。

民進黨公職隨後拿著文宣進入花蓮市復興市場掃街，許多民眾主動上前索取文宣，並表示一定會去投票，不過也有民眾冷淡以對，或是用機車喇叭鳴笛表示不滿。

國民黨花蓮縣議會黨團吳建志之前受訪時強調，呼籲花蓮鄉親不要被恐嚇煽動，國民黨支持真正民主，反對假借民主的政治鬥爭，公道自在人心，也會反制這場披著公民權外衣的政治追殺，認為傅崐萁連任多屆、每次都高票當選，正是花蓮人以選票作出的明確決定，花蓮進步都有傅崐萁不眠不休地奔走。

罷免傅崐萁即將進入第三階段投票，罷團反共護台志工聯盟在花蓮推出首波文宣，民進黨公職今天協助在市場發送。（記者王錦義攝）

罷免傅崐萁即將進入第三階段投票，罷團反共護台志工聯盟在花蓮推出首波文宣，民進黨公職今天協助在市場發送。（記者王錦義攝）

罷免傅崐萁即將進入第三階段投票，罷團反共護台志工聯盟在花蓮推出首波文宣，民進黨公職今天協助在市場發送。（記者王錦義攝）

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