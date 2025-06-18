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    藍白拒出席國安簡報 吳靜怡：國民黨影響力確認從此消弭！

    國民黨主席朱立倫（右）、民眾黨主席黃國昌（左）。（資料照）

    國民黨主席朱立倫（右）、民眾黨主席黃國昌（左）。（資料照）

    2025/06/18 11:30

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕賴清德總統邀請在野黨主席聽取今日舉行的「重要國家安全情勢專案簡報會議」，國民黨主席朱立倫及民眾黨主席黃國昌皆表達不出席，會議宣告破局。對此，媒體人吳靜怡表示，誰在操弄「國安簡報」議題？黃國昌的政治算計還是賴清德的承諾破局？無論如何，國民黨影響力確認從此消弭！

    吳靜怡在臉書PO文表示，2025年5月20日，總統賴清德於執政週年談話中宣布，將邀請國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌參加國安簡報，試圖建立朝野對話機制，攜手面對台海挑戰，總統府秘書長潘孟安在6月12日結束訪美返台後，三度致電兩黨秘書長協調會議，但最終雙方黨主席均宣布不克出席，導致簡報破局。

    這場原本於今日要舉辦象徵朝野和解的國安簡報，最後卻意外淪為黃國昌聲量的舞台、賴清德總統誠信的考驗，而朱立倫則再次甘於被民眾黨挾持，毫無最大在野黨的主導地位可言。

    當台海安全為重的國安簡報變成政治劇場，缺席本身就是一種精準計算的演出，在這場「政府邀請、在野拒絕」的劇本中，黃國昌不是用對抗，而是以「程序正義」為包裝的話術出擊，黃國昌並未直接反對總統或簡報內容，而是精準設定輿論戰場，像是「形式不對等」、「誠意不足」、「不夠透明」，成功轉守為攻，讓總統府陷入「既誠意邀請又遭冷拒」的被動局面。

    吳靜怡指出，最詭異的角色，非國民黨莫屬，根據媒體報導，潘孟安三度致電國民黨秘書長黃健庭，國民黨一度表現出積極回應，府方也據此調整簡報形式，原可成為藍綠領袖對話、化解大罷免壓力的契機，卻因朱立倫在6月17日下午突襲式宣布不出席，靠往與民眾黨步調一致，形同全面退場，將在野黨的話語權拱手讓人。

    吳靜怡續指，若國民黨無法重新建立主導力，一再只靠附和與消極亂發聲，就將持續被邊緣化，在公共議題與政治定位上完全沒有影響力，而黃國昌的「反對政治」的單人舞台，在輿論影響力上，恐怕逐漸讓民眾黨正式超越國民黨，成為在野領導主軸的起點。

    這不是一次單純的政治拒絕，而是一場話語權的重分配。

    吳靜怡直言，誰在操弄國安簡報？答案是有人藉由破局，重寫反對政治浪潮下，奪回主導權的劇本。

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